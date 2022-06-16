Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину спецпоездом

Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Ранее сообщалось, что вышеуказанные лидеры в четверг совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.