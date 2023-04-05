Макрон едет в Китай обсуждать Украину. Уговорят ли они Си не помогать Путину?

Европейцев беспокоит сближение их крупнейшего торгового партнера с Россией, которая ведет войну в Европе, и конфликт Китая с Америкой — главным союзником ЕС.

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Вслед за немецким канцлером и испанским премьером в Пекин в среду едут французский президент Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они попытаются убедить Си не поддерживать оружием или деньгами войну Путина против Украины, а еще лучше — принудить российского президента к миру.

Европа помогает Киеву отбиваться от российской агрессии и заинтересована в скорейшем окончании войны, но с условием восстановления территориальной целостности Украины. Против этого Кремль, за спиной которого стоит Китай.

Европейцы пытаются убедить Китай в том, что в вопросах войны и мира в Европе ЕС — самостоятельная сила, а не тень США, главного китайского врага. И донести основную мысль — мы готовы сотрудничать, но все может резко поменяться, если Китай перейдет черту и решит оказать Путину военную поддержку.

У прежних европейских визитеров не получилось. Выйдет ли у Макрона с фон дер Ляйен?

Китай и Путин

В начале войны Макрон постоянно названивал Путину, однако спустя год контакты между ЕС, США и Кремлем сошли на нет, а позиции настолько непримиримы, что в Европе все больше говорят о том, что ситуацию с мертвой точки способен сдвинуть именно Китай, а единственный лидер, имеющий влияние на Путина, — это Си.

"Очевидно, что Китай — одна из немногих стран на планете, а возможно, и единственная страна в мире, способная переломить ход этого конфликта, причем в обе стороны", — описал позицию Франции чиновник из администрации Макрона перед визитом.

"Мы хотим избежать худшего, и поэтому нам нужно пообщаться с ними (китайцами), изложить нашу позицию и определить пространство для маневра, чтобы попытаться определить варианты поиска путей завершения этой войны в среднесрочной перспективе", — сказал он.

Ключевая роль Китая объясняется тем, что у Си появились новые рычаги давления на Кремль, поскольку Путин поставил изолированную от Запада российскую экономику в зависимость от Китая. Любой исход войны, включая поражение России, не изменит этого факта, поскольку Запад не собирается снимать санкции и решительно пытается слезть с российской нефтегазовой иглы.

С другой стороны, Си способен склонить чашу весов и в пользу Кремля, если окажет ему военную поддержку и поможет обходить западные санкции. Пока ни того, ни другого не случилось.

Макрон попытается убедить Си не делать этого и в дальнейшем.

"Мы скажем прямо: каким бы ни было искушение пойти на сближение с Россией, эту черту пересекать не надо", — цитирует Reuters высокопоставленного французского дипломата.

Возможен ли мирный план



Китайский МИД незадолго до визита Си в Москву изложил свое отношение к войне в Европе. Несмотря на то, что документ из 12 пунктов иногда называют китайским "мирным планом", до плана он не дотягивает, а лишь утверждает китайскую позицию.

"Китай изображает из себя миротворца, но не особо активно: Си в Москве даже не притворялся, что верит в его реалистичность. Тем не менее некоторые европейские руководители считают полезным делать вид, что они верят в него, и готовы обсуждать. Из тактических соображений", — отмечает Эндрю Смолл из американского Фонда Маршалла (German Marshall Fund).

По его мнению, Китай делает вид, что заинтересован в урегулировании — в надежде, что Запад сходу отвергнет его план и выставит себя в дурном свете разжигателя войны. Визиты европейцев, среди прочего, призваны лишить Си этого аргумента.

Обсуждение мирных инициатив все равно заведет дискуссию в тупик, потому что европейцы поддерживают позицию Киева — никакого перемирия, закрепляющего текущее положение дел на фронте и фактическую сдачу оккупированных территорий России.

На прошлой неделе именно об этом испанский премьер Педро Санчес говорил в Пекине Си Цзиньпину. На вопрос, что сказал ему на это китайский председатель, Санчес отвечать отказался.

Пока что европейцам удалось добиться от Си только заявлений о недопустимости ядерной эскалации. Однако это не остановило Путина — он собрался размещать ядерное оружие в Беларуси.

"Некоторые европейские лидеры питают иллюзии насчет того, что заявления Пекина как-то влияют на российскую ядерную стратегию, — отмечает Янка Ортель, глава азиатских исследований в центре European Council on Foreign Relations (ECFR). — Серьезные китаисты в это не верят".

Зачем Китай Европе, а Европа — Китаю



Главный соперник Китая — США. Две крупнейшие экономические и военные державы планеты рассорились из-за Тайваня, торговли, прав человека и борьбы за технологическое превосходство, в результате чего мир вновь оказался на грани холодной войны.

Европу же Китай рассматривает как вассала Америки. Сближение с ней соответствует стратегической цели Си — ослабить своего главного врага США, расколоть западную коалицию и сохранить доступ к западным технологиям и богатым потребителям в ЕС — третьей экономике мира после американской и китайской.

Европа, со своей стороны, не стремится рвать все связи с Китаем, как США. Но она опасается, что если Китай начнет вооружать Путина, то США введут санкции против Китая и настоятельно предложат Европе сделать то же самое.

Поэтому ЕС стремится выйти из американской тени и утвердиться в качестве самостоятельного игрока в отношениях с Китаем. Это — основная цель череды европейских визитов в Пекин, после которых задуман еще и саммит ЕС-Китай в июне-июле.

Однако в отличие от коллег по "Большой семерке" — США, Канады, Японии и Великобритании — у 27 стран Евросоюза нет четко сформулированной позиции по отношению к Китаю.

Первую попытку сделать это совершила как раз перед поездкой в Пекин глава Еврокомиссии. В программной речи фон дер Ляйен представила жесткую позицию: Европа хочет сотрудничать с Китаем, но проблем все больше, потому что китайская Компартия постепенно переходит от открытости и интеграции к закрытости и самоутверждению, в том числе силой.

В целом все европейские лидеры согласны с этой позицией, она в пределах консенсуса, пусть и на самой радикальной его границе, уверен Эндрю Смолл из Фонда Маршалла. Многие не осмелились бы так жестко выступать против Китая от своего лица, но единым фронтом под флагами ЕС — вполне.

Проблема лишь в том, что Китай не спешит верить в единство и самостоятельность ЕС, добавляет Янка Ортель из ECFR.

"Риторика европейцев по отношению к Китаю эволюционирует, но на деле мало что меняется. Немецкая экономика — хороший пример, ее зависимость от Китая все еще растет", — сказала она в беседе с Эндрю Смоллом.

"А значит, китайские власти пока не поверили в перемену политики. Пекин по-прежнему считает, что в Европе достаточно стран, которые можно привлечь на свою сторону выгодными бизнес-предложениями".

Присмотреть за Макроном



Франция — одна из таких стран, потому что ее президент Макрон считает себя главным европейским лидером-визионером и склонен к гибкости ради достижения результата.

"Макрон верит в свою способность влиять на мировых лидеров, он пытался урезонить и Путина, и Дональда Трампа. Сомнительные результаты не отбили у него охоту попытать счастья еще раз, теперь уже с Си Цзиньпином", — говорит Янка Ортель из ECFR.

Чтобы в процессе Макрон не отступил от общеевропейской линии и не позволил Си расколоть едва наметившееся единство в ЕС, в поездке его сопровождает фон дер Ляйен.

"Она выступила с исключительно резкой и довольно мрачной оценкой приоритетов китайской компартии, — сказала Ортель. — Даже если Макрон не разделяет такую четкую позицию, его пространство для маневра на переговорах в Пекине будет ограничено ее присутствием".

"Фон дер Ляйен сможет продемонстрировать Си Цзиньпину, что у него не получится ни о чем договориться с Макроном за спиной Евросоюза, — соглашается Эндрю Смолл из Фонда Маршалла. — К тому же ее присутствие успокоит власти тех стран ЕС, которые скептично относятся к реверансам Макрона в адрес Путина и Си".

Эксперты пока сомневаются в том, что европейские лидеры убедят Си поменять позицию по отношению к войне России против Украины, потому что им еще предстоит убедить его в том, что ЕС действует сплоченно и самостоятельно, а не в тени США.

"Визиты демонстрируют желание ЕС координировать позицию, однако до сих пор неясно, что Европа считает собственной красной линией для Китая в поддержке России, и какими будут последствия, если Китай ее пересечет", — сказала Янка Ортель из ECFR.

Успех вояжа Макрона и фон дер Ляйен не гарантирован, говорит она.

"В худшем случае Китай увидит не угрозу дальнейшего разрыва с Европой, а шанс использовать свои отношения с Россией как рычаг давления на ЕС".