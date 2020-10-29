Макрон: Франция подверглась нападению исламистов и находится в опасности
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна в очередной раз пострадала от террористической атаки. Об этом сообщает BFMTV. Глава государства прибыл в Ниццу в сопровождении главы МВД Жеральда Дарманена и главы минюста Эрика Дюпон-Моретти.

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"В очередной раз наша страна подверглась исламистской террористической атаке", — сказал Макрон.

Он также отметил, что после произошедшего в Ницце власти дополнительно мобилизуют военных в стране. Кроме того, по его словам, планируется усиление контроля за безопасностью в школах, а также возле религиозных учреждений.

Политик подчеркнул, что Франция противопоставит террористам твердость и единство.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

Позже в другом французском городе — Авиньон — мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Нападавший выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. Он был застрелен полицией.

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