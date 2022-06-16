Макрон и Шольц - за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, гостящие в четверг в Киеве, заверили, что поддерживают идею срочно дать Украине формальный статус страны-кандидата в члены Европейского союза.

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Эммануэль Макрон сказал на пресс-конференции в Киеве, что за предоставление Украине статуса кандидатки в члены ЕС — все четыре приехавших в четверг европейских лидеров: и он, и Шольц, и премьер-министр Италии Марио Драги, и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Олаф Шольц сказал, что его правительство — за то, чтобы дать статус и Украине, и Молдове.

"Украина — член европейской семьи", — провозгласил Шольц.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эти известия из Киева, сказал телеканалу НТВ, что если ЕС даст Украине статус кандидата, то тем самым проигнорирует собственные критерии получения такого статуса.

"Если Украине будет предоставлена дорожная карта для подготовки к членству, это будет означать только то, что Евросоюз в очередной раз готов закрыть глаза на все свои критерии, которые всегда существовали для кандидатов, и готов руководствоваться исключительно геополитическими соображениями", — сказал Лавров.

Россия много лет борется со сближением Украины с Евросоюзом, пытаясь оставить ее в сфере своего влияния.

Присвоение статуса страны-кандидата — это лишь первый, во многом символический шаг к вступлению страны в ЕС. До самого вступления может пройти еще очень много лет переговоров и реформ — никаких конкретных сроков правила ЕС не предусматривают.

По информации европейской прессы, против срочного наделения Украины статусом кандидата выступают, в частности, Нидерланды и Дания. Они считают, что Украина не готова, и ей еще много нужно сделать в части строительства правового государства и в борьбе с коррупцией.

Сторонники же такого шага, большинство стран ЕС, полагают, что он будет важным жестом, моральной и политической поддержкой жертвы российской агрессии.