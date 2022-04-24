Макрон или Ле Пен: с чем Франция подошла ко второму туру президентских выборов

Во Франции в воскресенье проходит голосование во втором туре президентских выборов, в котором соперничают действующий президент-центрист Эммануэль Макрон и ультраправый кандидат Марин Ле Пен.

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Французы в воскресенье выберут президента на ближайшие пять лет и решат, останется ли действующий президент Макрон на второй срок или его сменит Марин Ле Пен.

Эти двое уже встречались во втором туре президентских выборов: в 2017 году Макрон набрал почти вдвое больше голосов (66,10%), чем Ле Пен (33,90%).

Но в этот раз пара подошла к голосованию с гораздо меньшим разрывом: опросы перед голосованием показывали, что Макрон остается фаворитом, но Ле Пен отстает всего на шесть процентных пунктов.

Те же опросы показывали, что главной заботой избирателей перед выборами стал резкий рост цен на энергоносители, потянувший за собой и уровень инфляции. Ле Пен успешно сосредоточила свою кампанию именно на этой проблеме, в то время как Макрон больше говорил о войне в Украине и европейской реакции на происходящее.

Аналитики говорят, что исключать победу Ле Пен нельзя, учитывая большое количество избирателей, которые не определились или не были уверены, как бы они проголосовали во втором туре президентских выборов. Опросы также показывают, что ни один из кандидатов не может рассчитывать на преданных сторонников.

Многое будет зависеть от когорты избирателей, которые сейчас выбирают между возможными последствиями от прихода к власти крайне правого политика и недовольством социальной и экономической политикой Макрона.

Если Ле Пен победит, это произведет в Франции и мире тот же политический эффект, который наблюдался после того, как британцы проголосовали за выход из Европейского союза, а американцы — за Дональда Трампа.

Если Макрон победит, то он станет вторым французским лидером после Жака Ширака в 2002 году, оставшимся на второй срок.

Что сделал Макрон и чем недовольны французы

44-летний бывший банкир-центрист, который никогда не занимал выборных должностей до того, как стал президентом в 2017 году, уже войдет в историю как самый молодой президент Франции — в начале первого срока ему было 39 лет.

Первый год у власти Макрон и его сторонники в парламенте посвятили реформам налоговой системы, рынка труда и железнодорожной госкомпании.

Одним из первых изменений стало снижение налога на богатство. Его платили французы с состояниями выше 1,3 млн евро — таких несколько сотен тысяч, но не больше, чем полпроцента населения. И хотя этот налог — красная тряпка для левых, называющих Макрона "президентом богачей", он приносит казне менее 2% всех налоговых доходов, или около 5 млрд евро в год.

Второе существенное изменение — снижение налогов на бизнес. Сейчас треть прибыли компании отдают в казну, и Макрон обещал за пять президентских лет привести эту долю ближе к одной четверти, как у европейских соседей.

В 2018 году французское правительство повысило налоги на дизельное топливо и бензин и планировало и дальше их повышать. И этот шаг привел к одному из самых больших политических кризисов — протестам автомобилистов, более известным как протесты "желтых жилетов", которые продолжались в течение года.

Макрону пришлось спешно потратить 10 млрд евро на снижение налогов и повышение доходов, а также объехать все страну, чтобы убедить избирателей снизить накал протестов.

В 2019 году Макрон приступил к своей самой амбициозной на сегодняшний день реформе — пересмотру французской распределительной пенсионной системы, одной из самых щедрых в мире.

Макрон утверждал, что французам нужно дольше работать, чтобы удержать на плаву обремененную долгами систему, и предложил увеличить минимальный возраст для получения полной пенсии с 62 до 65 лет. Он также хотел отменить 42 специальных режима, которые дают некоторым работникам более выгодные пенсионные пакеты.

Его планы вызвали многодневные протесты под руководством профсоюзов, в том числе шестинедельную забастовку на железнодорожном транспорте. Когда разразилась пандемия коронавируса, Макрон приостановил пенсионную реформу.

В марте 2020 года Макрон объявил, что Франция находится в состоянии войны с коронавирусом, и ввел в стране жесткие ограничения, в том числе карантин, чтобы остановить распространение ковида.

Пандемия сбила его программу реформ с курса. В течение последних полутора лет он потратил около 160 млрд евро на сохранение рабочих мест и предприятий, улучшение медицинского обслуживания и укрепление экономики в рамках подхода под лозунгом "Чего бы это ни стоило".

Эти расходы привели к резкому увеличению государственного долга Франции. В конце 2021 года он составлял 2,813 трлн евро.

Что обещает сделать Ле Пен и чего опасаются французы

Марин Ле Пен выучила уроки предыдущей кампании и сменила угол своих выступлений с жесткой антииммигрантской политики на экономические вопросы: резкий рост цен на энергоносители и растущую инфляцию, которые ударили по покупательной способности французов.

Ле Пен собирается отменить подоходный налог для лиц моложе 30 лет и освободить компании от налоговых отчислений, если они повысят минимальную заработную плату на 10% для своих сотрудников. Она хочет сохранить 62-летний пенсионный порог и даже снизить его до 60 лет для тех, кто начал работать до 20 лет. Она также хочет превратить Европейский союз в союз наций, не связанный общими законами ЕС.

Однако суть антииммиграционных настроений ее партии и ультраправая политика остаются неизменными.

Так, она обещает остановить злоупотребление правом на убежище, проведя референдум об ограничении иммиграции, и запретить ношение хиджаба в общественных местах и школах.

Она также собирается отменить гражданство по праву рождения и депортировать незарегистрированных мигрантов, осужденных за преступления. Кроме того, Ле Пен предлагает лишать французского гражданства людей с крайними исламистскими взглядами и закрыть мечети и исламские ассоциации, деятельность которых, по ее мнению, противоречит французским конституционным ценностям.

Однако на фоне войны России в Украине многих избирателей волнует не только ее, пусть и смягченная, но правая риторика, но и лояльное отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

Ле Пен долгое время считалась одним из его главных европейских союзников. Перед выборами 2017 года она даже говорила, что не верит в незаконность аннексии Россией Крыма, утверждая, что "был референдум, жители Крыма хотели присоединиться к России".

Во время единственных дебатов перед вторым туром Макрон раскритиковал Ле Пен за такую позицию — и вспомнил о кредите в 9 млн евро, который ее партия в 2014 году получила в "Первом чешско-российском банке", который, по словам Макрона, близок к властям России.

Аналитики опасаются, что приход к власти Ле Пен может означать обход политических институтов и пышный расцвет популизма — как это произошло в Венгрии, возглавляемой еще одним сторонником Путина, премьер-министром Виктором Орбаном, а также, помимо всего прочего, нанести серьезный урон франко-германским отношениям.

Особенности голосования во втором туре

Избирательные участки в Франции открылись в 08:00 утра по местному времени (06:00 по Гринвичу). В стране с населением около 67 млн человек правом голоса обладает 48,7 млн избирателей. Участки закроются в 20:00 (18:00 по Гринвичу). В это время должны будут появиться предварительные результаты голосования, которые, как правило, соответствуют итоговым подсчетам голосов.

Для победы обоим кандидатам необходимо привлечь избирателей, поддержавших других кандидатов в первом туре.

Но проблема в том, что Макрон и Ле Пен — полярно противоположные фигуры, и многие избиратели, говорят аналитики, предпочтут опустить в урну пустой бюллетень, чтобы не делать трудный выбор между "президентом для богатых", как называют Макрона, и ультраправым кандидатом.

Кроме того, большая часть французов еще не вернулась из пасхальных отпусков, совпадающих со школьными каникулами, и явка может быть исторически низкой.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 26,4%, что почти на два процентных пункта ниже, чем в то же время пять лет назад. При этом явка на это время была выше, чем в полдень в первом туре голосования, сообщило министерство внутренних дел Франции.

Но кто бы из кандидатов ни победил, первой серьезной задачей будет выиграть парламентские выборы в июне, чтобы обеспечить работоспособное большинство в парламенте для реализации своих программ.