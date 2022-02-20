Макрон обсудил с Путиным и Зеленским кризис вокруг Украины

После телефонного разговора с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон вновь созвонился с Владимиром Зеленским. Они выразили стремление согласовать прекращение огня на востоке Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провел телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Президенты обсудили эскалацию вокруг Украины.

По итогам беседы Зеленский написал в Twitter, что Киев поддерживает "безотлагательный созыв" Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины и "немедленное введение режима тишины" в Донбассе. "Проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокационных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса", — указал Зеленский.

В Елисейском дворце отметили, что Макрон высоко оценил решимость Зеленского предотвратить эскалацию. Украинский лидер "подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", добавил глава французского государства.

До этого по инициативе французской стороны состоялась беседа Макрона с Путиным. Лидеры стран разошлись во мнении о том, кто виновен в эскалации на востоке Украины, передает агентство Reuters со ссылкой на советника президента Франции. Российский глава государства обвинил украинских силовиков в эскалации, а Макрон возложил ответственность на пророссийских сепаратистов.

В то же время главы государств "признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран — участниц "нормандского формата", отметили в Кремле.

Макрон: Ведется работа для встречи ТКГ в ближайшие часы



В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Макрон и Путин договорились продолжать интенсивную работу, которая должна позволить в ближайшие часы провести встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу с целью получения "от всех сторон обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения", сказано в сообщении.

Кроме того, будет возобновлена работа в "нормандском" формате на основе предложений, сделанных Украиной в последние дни. Наконец, в ближайшие дни должны состояться переговоры министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и главы МИД РФ Сергея Лаврова. По данным российской стороны, они проведут телефонный разговор в понедельник, 21 февраля.

За последние двое суток резко усилилась напряженность вокруг Украины. В мониторинговой миссии ОБСЕ только за 19 февраля насчитали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.