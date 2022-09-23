Макрон объяснил решения Путина последствиями изоляции

Кроме того, по мнению французского президента, Путин считает, что после 1990-х западные лидеры не уважали его в достаточной степени.

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К решению президента России Владимира Путина напасть на Украину привела комбинация из ресентимента, стремления к гегемонии в регионе и последствия его изоляции во время пандемии, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу CNN в пятницу, 23 сентября.

"У меня нет рационального объяснения (мотивам Путина. — Ред.). Я думаю, это комбинация ресентимента, стратегия гегемонии в регионе и, я бы сказал, это последствия Covid-19 — его изоляции", — ответил французский президент на вопрос о причинах решения Путина напасть на Украину.

"Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведет себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну", — подчеркнул Макрон.

Макрон объяснил, зачем говорит с Путиным по телефону

До и после начала войны французский президент был одним из немногих мировых лидеров, который регулярно общался с Путиным по телефону, призывая его остановить вторжение. Последняя беседа между двумя президентами состоялась 11 сентября.

"У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени", — объяснил Макрон. Французский лидер подчеркнул, что в его диалоге с Путиным по-прежнему есть смысл, указав, что благодаря этому удалось организовать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АСЭ. "Мы, я надеюсь, находимся в финальной стадии заключения соглашения о защите этой станции и движения в сторону ее демилитаризации", — рассказал Макрон.

Он подчеркнул, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно Киев должен принимать решения об условиях мира и переговоров с Россией.