Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Макрон принял решение отказаться от выплат, положенных после завершения первого срока на посту президента, а также от суммы, которая выплачивается лидеру Франции при переизбрании на второй срок.

Кроме того, глава Франции отказался от пожизненного поста в Конституционном совете, который полагается ему по закону.

Решение Макрона объясняется желанием главы государства "действовать в соответствии с ситуацией в стране", отметил источник.

Забастовки и акции протеста против новой пенсионной реформы продолжаются во Франции третью неделю.