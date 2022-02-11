Макрон отказался перед встречей с Путиным в Москве сдать ПЦР-тест

Во премя переговоров Путин и Макрон сидели за четырехметровым столом из-за отказа французского президента от ПЦР-теста, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Париже.

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По информации Reuters, во время состоявшегося несколько дней назад визита в Москву президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил просьбу Кремля сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным. Поэтому он был вынужден соблюдать значительную дистанцию и во время переговоров и сидел на противоположном от Путина конце четырехметрового стола, сообщило агентство в четверг, 10 февраля, сославшись на два источника в окружении Макрона.

Знакомые с протоколом о состоянии здоровья французского президента лица заявили агентству, что Макрону было предоставлено две опции — сдать ПЦР-тест и общаться с Путиным на коротком расстоянии или соблюдать более строгое социальное дистанцирование. "Мы очень хорошо знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в распоряжение ДНК нашего президента", — указал один из собеседников.

Второй источник подтвердил отказ Макрона от ПЦР-тестирования в Москве и отметил, что тот сдал аналогичный тест перед вылетом, а также антиген-тест в России в присутствии собственного врача.

Визит Макрона в Москву и переговоры на расстоянии

Визит Макрона в Москву состоялся 7 февраля. Он стал первой поездкой столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной, требуя от Запада "гарантии безопасности". Многие комментаторы в СМИ и соцсетях выражали удивление в связи с фотографиями его встречи с Путиным, на которых собеседники сидели на большом расстоянии друг от друга. Некоторые дипломаты и другие наблюдатели увидели в этом дипломатический посыл Кремля.

Между тем 10 февраля, спустя три дня после встречи с Макроном Путин принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Они обменялись рукопожатием и вели переговоры, разделенные лишь небольшим кофейным столиком, отмечает далее Reuters.