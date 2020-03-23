Макрон поблагодарил соседние страны за помощь
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил соседние страны за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. "Большое спасибо нашим европейским соседям. Европейская солидарность спасает жизни", - написал Макрон в понедельник, 23 марта, в Twitter.

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Ранее граничащие с Францией немецкие федеральные земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, а также Люксембург и несколько кантонов Швейцарии предложили перевести в свои клиники часть французских пациентов, чтобы снизить нагрузку на реанимационные отделения больниц во Франции.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 22 марта во Франции составило 16018, количество летальных исходов — 674. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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