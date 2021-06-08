Макрон получил пощечину во время поездки по юго-востоку Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время посещения юго-восточных регионов Франции.

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На видео, которое выложили в соцсетях, видно, как Макрон подходит к ограждению во время визита в коммуну Тэн-л'Эрмитаж в пригороде Валанса и вдруг получает пощечину от мужчины, при этом слышен выкрик: "Долой макронизм!"

После этого вмешиваются охранники, которые прикрывают и уводят президента.

По данным французских СМИ, после инцидента были арестованы двое мужчин.