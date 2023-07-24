Макрон: "Порядок должен восторжествовать"
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к порядку и возвращению к законности. В интервью ведущим французским телеканалам он подвел и итоги недавних беспорядков, сотрясших Францию ​​в конце июня, сообщает Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе поездки в Новую Каледонию, заморскую территорию Франции в Тихоокеанском регионе, Макрон заявил: "Без порядка не может быть свободы".

Президент также отметил, что понимает чувства полицейских, столкнувшихся с насилием, но напомнил им, что "никто в республике не может быть выше закона". Однако отказался комментировать неоднозначные высказывания главы Национальной полиции Франции о том, что стражам порядка "не место в тюрьме".

Интервью состоялось после перестановок в составе правительства, о которых было объявлено в четверг.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Ko darīt Limbažos? Idejas izzinošām un lustīgām brīvdienām
Klejojošā bāka, dabas miers un vēsture. Pieredzes Limbažu novadā