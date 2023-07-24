Макрон: "Порядок должен восторжествовать"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к порядку и возвращению к законности. В интервью ведущим французским телеканалам он подвел и итоги недавних беспорядков, сотрясших Францию ​​в конце июня, сообщает Euronews.

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В ходе поездки в Новую Каледонию, заморскую территорию Франции в Тихоокеанском регионе, Макрон заявил: "Без порядка не может быть свободы".

Президент также отметил, что понимает чувства полицейских, столкнувшихся с насилием, но напомнил им, что "никто в республике не может быть выше закона". Однако отказался комментировать неоднозначные высказывания главы Национальной полиции Франции о том, что стражам порядка "не место в тюрьме".

Интервью состоялось после перестановок в составе правительства, о которых было объявлено в четверг.