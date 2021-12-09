Макрон предложил ЕС создать новый механизм защиты внешних границ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Франции выступил за создание специального механизма для защиты внешних границ ЕС в кризисных ситуациях. Макрон заявил также о необходимости политического контроля над Шенгенской зоной по примеру Еврозоны.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за разработку Европейским Союзом нового механизма для защиты внешних границ Шенгенской зоны. Такой механизм должен быть задействован в случае кризисной ситуации, "когда потребуется усилить наши внешние границы", заявил Макрон в четверг, 9 декабря, на пресс-конференции, приуроченной к предстоящему председательству Франции в Совете ЕС.

По его словам, речь может идти об отправке на границы служащих сил безопасности и оборудования из других стран — членов Евросоюза. Европа "должна обеспечить защиту своих границ", подчеркнул президент Франции, добавив, что Париж будет настаивать на реформе Шенгенской зоны, после того как в январе примет по ротации председательство в ЕС.

Макрон: Необходим политический контроль над Шенгенской зоной

Эмманюэль Макрон считает также, что Брюсселю следует установить политический контроль над Шенгенской зоной по примеру Еврозоны. Необходимо регулярно проводить министерские встречи, на которых могут быть приняты решения об укреплении границ.

"Для меня суверенная Европа — это Европа, которая контролирует свои границы", — подчеркнул Макрон, упомянув обстановку на границе между Польшей и Беларусью и на Ла-Манше, где в последние недели сложилась драматическая ситуация с беженцами, что привело к конфликту между соседними странами.

Во время председательства Франции в ЕС, по словам французского лидера, предполагается также продвигать европейский миграционный пакт, который предусматривает более справедливое распределение мигрантов в Европе.

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