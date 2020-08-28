Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Беларуси

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Беларуси, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь было бы нежелательным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларуси, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок", — заявил Макрон.

"Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно", — добавил он.

Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным необходимость убедить президента Александра Лукашенко в целесообразности посредничества.

Путин 27 августа заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, "пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой". По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас рассказал, что Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с Макроном. "Насколько я знаю, они [Меркель и Макрон] звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", — сказал Ратас.