Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за пандемии
Foto: AP/Scanpix/LETA

При отсутствии солидарности в борьбе с пандемией в Европе принятые странами меры могут подорвать основы ЕС, такие как открытые границы, что в конечном итоге приведет к распаду блока, предупредил Эмманюэль Макрон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил лидеров европейских стран, что пандемия коронавируса может разрушить основы Евросоюза, если страны-участницы не проявят солидарность в преодолении подобного кризиса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ситуацией.

Заявление Макрона прозвучало на селекторном совещании, которое провели лидеры 27 стран Евросоюза в четверг, 26 марта, рассказал источник агентства.

"На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, — это смерть Шенгенского соглашения", — заявил президент Франции.

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