Макрон призывает к скорейшей реформе Шенгенской зоны
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым как можно скорее реформировать Шенгенскую зону в связи с проблемой миграции и угрозой терроризма в Европе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Не может быть никакой свободы передвижения, если мы не будем контролировать наши внешние границы", — заявил Макрон на неформальной встрече министров внутренних дел стран Европейского Союза во французском городе Туркуэн в среду, 2 февраля. "Миграция превратилась в гибридное оружие, способное дестабилизировать" Европу, пояснил глава французского государства, имея в виду обстановку на границе Польши с Беларусью.

Реформа Шенгенской зоны позволит государствам ЕС создать условия для более надежной защиты внешних границ Евросоюза, уверен французский президент. В частности, Париж предлагает учредить — ориентировочно в начале марта текущего года — так называемый Совет Шенгенской зоны, в рамках которого главы министерств внутренних дел государств ЕС могли бы принимать решения, касающиеся защиты их внешних границ". По словам Макрона, такой шаг не потребует вносить изменений в договоры ЕС.

Франция с 1 января 2022 года стала по ротации председателем Совета ЕС на ближайшие полгода, переняв эту функцию у Словении. Представляя в январе на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства, Макрон сообщил, что одним из приоритетов Парижа в этот период станет разработка проекта реформы Шенгенской зоны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
История Анты. Из химика-технолога в ИТ-специалисты
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Познавай ИТ-профессии. Кто архитектор ИТ-систем и чем занимается системный аналитик
Чему мы научились, работая удаленно
История Никлавса. Делать то, чего никогда раньше не делал
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ