Макрон раскритиковал Совбез ООН
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН в его нынешней форме. Совбез ООН "в настоящее время не принимает никаких полезных решений", заявил он в интервью парижскому изданию Grand Continent, которое выйдет в понедельник, 16 ноября. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Франция является одним из пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом вето. Помимо Франции это США, Китай, Великобритания и Россия.

Макрон также заявил, что Европе нужно больше независимости, в том числе в вопросах обороны. Американцы смогут признать европейцев союзниками только в том случае, если они "относятся серьезно к самим себе и независимы в собственной оборонной политике", подчеркнул президент Франции. Он отметил, что Европа, подобно США и Китаю, будет и дальше работать над собственной автономностью.

Дискуссия о Совбезе ЕС

Споры над тем, как должна выглядеть новая архитектура мировой безопасности продолжаются не первый год. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за создание Совета безопасности Евросоюза - "места, в котором европейцы смогут совместно проводить работу в сферах международной политики и безопасности в рамках институтов ЕС и за их пределами".

При этом, по словам Мааса, Великобритания должна принимать участие в работе Совета безопасности ЕС даже после того, как она покинет Евросоюз, а США - стать важным партнером этого органа.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

Tags

Россия Совбез ООН Великобритания Европа Евросоюз Китай США Франция Эмманюэль Макрон
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