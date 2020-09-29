Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Экс-кандидат в президенты Беларуси приехала на встречу с Макроном около 8.30 ч.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила во вторник пресс-секретарь Тихоновской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться основная тема – возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, в том числе Франции.

"Крайне важно, чтобы Европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые бы состоялись еще в этом году", – цитируются в пресс-релизе слова Тихановской.

Находящийся в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси. "Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко". "Наша точка зрения вполне ясна с самого начала - мы не признаем А. Лукашенко президентом Беларуси", - добавил он.

Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима. Руководитель Франции ранее заявил, что встреча с бывшим кандидатом на президентских выборах Тихановской хочет выразить уважение всем белорусам и поблагодарить ее за смелость. "Она очень смело поступила и с точки зрения личной, и с точки зрения семейной позиции. Поэтому я бы хотел поблагодарить ее за смелость, и всех людей, которые мобилизовались в Беларуси", – сказал Макрон в понедельник вечером на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

1

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Светлана Тихановская Выборы президента Белоруссии Эмманюэль Макрон
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту