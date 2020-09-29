Макрон в Вильнюсе встретился со Светланой Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси приехала на встречу с Макроном около 8.30 ч.

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Как сообщила во вторник пресс-секретарь Тихоновской Анна Красулина, на встрече с руководителем Франции будет обсуждаться основная тема – возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, в том числе Франции.

"Крайне важно, чтобы Европейские страны не оставались безразличными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые бы состоялись еще в этом году", – цитируются в пресс-релизе слова Тихановской.

Находящийся в Литве президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси. "Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Президент Франции сказал, что против такого посредничества не возражает президент России Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко". "Наша точка зрения вполне ясна с самого начала - мы не признаем А. Лукашенко президентом Беларуси", - добавил он.

Французский президент также поддерживает введение санкций Евросоюзом для должностных лиц белорусского режима. Руководитель Франции ранее заявил, что встреча с бывшим кандидатом на президентских выборах Тихановской хочет выразить уважение всем белорусам и поблагодарить ее за смелость. "Она очень смело поступила и с точки зрения личной, и с точки зрения семейной позиции. Поэтому я бы хотел поблагодарить ее за смелость, и всех людей, которые мобилизовались в Беларуси", – сказал Макрон в понедельник вечером на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.