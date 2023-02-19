Макрон: "Я хочу победы Украины, но против того, чтобы Россия была раздавлена"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за победу Украины в нынешней войне, но не хочет, чтобы Россия "была раздавлена".

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В интервью французским журналистам, которое цитирует агентство AFP, Макрон сказал: "Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свою позицию".

При этом он предположил, что в результате конфликта ни одна из сторон не сможет получить подавляющее преимущество. "Я убежден, что в конце концов все не закончится военным путем", - сказал президент Франции.

Макрон добавил, что в отличие от некоторых, не хочет, чтобы война перекинулась на территорию самой России. Такие люди, как сказал Макрон, "прежде всего хотят раздавить Россию". "Это никогда не было позицией Франции – и никогда не будет", - заявил президент.

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину Макрон проводил многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он оставался одним из немногих западных лидеров, которые поддерживали с Путиным прямой контакт.

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BBC News Русская служба:

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