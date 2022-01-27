Мали требует вывода датских военнослужащих, 14 стран Запада настаивают на сохранении военного присутствия

Вклад Дании в борьбу с терроризмом в Мали крайне важен для региона, указали 15 западных держав. Они отметили, что датские силы в рамках группы "Такуба" были официально приглашены в африканскую страну.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сразу несколько стран Запада призвали переходные власти Мали оставить в стране датский военный контингент и выразили глубокое сожаление в свете требования его вывода.

Запад особо выделил вклад Дании в борьбу с терроризмом в западноафриканской республике. Усилия Копенгагена в этой области крайне важны для региона, говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Дании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии, обнародованном в среду, 26 января.

Все участники европейской оперативной группы сил "Такуба" действуют в Мали в обоснованных правовых рамках, согласованных правительством африканского государства, отмечается далее. Малийские власти направили официальное приглашение в адрес Дании в конце 2019 года, говорится в документе.

Авторы заявления призвали малийское правительство "уважать прочные основы, на которых зиждется наше дипломатическое сотрудничество" и без промедлений "разрешить ситуацию в критическое для Мали время, в которое солидарность необходима больше, чем когда-либо".

Хунта в Мали требует вывода десятков датских военнослужащих

Временное правительство Мали, сформированное после военного переворота в августе 2020 года, 24 января потребовало от Дании немедленно вывести из страны недавно размещенный военный контингент из нескольких десятков человек. Военная хунта в эфире гостелевидения заявила, что размещение на малийской территории датского контингента в рамках группы сил "Такуба" произошло без ее согласия.

Копенгаген в ответ призвал западноафриканскую страну прояснить неожиданное требование вывести его военный контингент из республики. Глава МИД Дании Еппе Куфуд критически отнесся к решению переходного правительства Мали пригласить в страну наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.