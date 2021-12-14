Мальта первой в Европе легализовала марихуану для личного пользования

Мальта первой из европейских стран легализовала курение и выращивание марихуаны для личного употребления. При этом курение на публике и перед детьми будет наказываться большими штрафами.

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Парламент Мальты во вторник 36 голосами против 27 принял закон, по которому взрослым мальтийцам будет разрешено иметь до семи граммов каннабиса и выращивать у себя дома до четырех растений.

Кроме того, закон позволяет создавать общества, по статусу — некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для своих членов.

Как передает агентство Reuters, курение марихуаны на публике останется на Мальте незаконным занятием, а тем, что курит марихуану при детях, грозит штраф в 300-500 евро.

"Мы убеждаем людей не курить каннабис, но при этом не будем относиться к тем, кто курит, как к преступникам. Торговля наркотиками останется вне закона, — сказал в ходе дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.

"Цель этого закона — решить проблему и снизить ущерб, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось искать каннабис на черном рынке", — пояснил премьер. Он также сказал, что хочет уберечь родителей от психологической травмы, которая случается, когда их ребенка арестовывают за "косяк".

Идею легализации марихуаны яростно критиковали правоцентристская оппозиция в парламенте Мальты, ассоциации медиков и церковь. Но правительство отвергло их заявления о том, что из-за нового закона на Мальте вырастет число наркоманов.

"Правительство никоим образом не призывает взрослых прибегать к каннабису и не пропагандирует культуру потребления марихуаны. Правительство всегда призывает граждан делать выбор в пользу здоровья", — написал в воскресенье колонке в газете Sunday Times of Malta министр по вопросам равенства Оуэн Бонничи, который был одним из инициаторов принятия нового закона.

В Европе есть немало государств, которые терпимо относятся к курению марихуаны или же готовятся отменить наказания за него, но Мальта стала первой европейской страной, которая легализовала и личное употребление, и выращивание.

В Чехии и Португалии, как напоминает агентство AFP, декриминализировано личное употребление; в Голландии и Испании на него преднамеренно смотрят сквозь пальцы, хотя формально оно остается незаконным, легализовать марихуану собираются власти Люксембурга и обещает новое правительство Германии.