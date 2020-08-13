Манипуляции на выборах: Британия взялась защитить демократию от вмешательства

Британия наконец взялась защитить свою демократию от вмешательства извне и недобросовестной агитации. После десяти лет раздумий власти сдвинули с мертвой точки реформу архаичных избирательных законов, написанных в те далекие времена, когда не было ни "Фейсбука", ни "Твиттера", а политическая реклама существовала только в печатном виде.

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К реформе много лет призывали активисты и независимая избирательная комиссия, причем последний раз совсем на днях — в конце июля, после долгожданной публикации парламентского доклада о российской угрозе, обнажившего ноншалантность правительства в деле борьбы с иностранным вмешательством в выборы и референдумы.

Последние 6 лет у властей не доходили руки адаптировать правила политической борьбы к реалиям века социальных сетей. Мешала чехарда волеизъявлений: каждый год если не выборы, то референдум (шотландская независимость, брексит). Передышка наступила только в 2020-м после дуплета парламентских и европейских выборов прошлого года.

За это время битва за умы избирателей в Британии превратилась из строго регламентированного соревнования в игру без правил.

"Граждане как никогда вовлечены в демократические процессы и агитацию благодаря расцвету цифровых технологий, — описало правительство новую для него реальность. — Однако растет и беспокойство по поводу прозрачности источников политических онлайн-кампаний, что начинает разъедать доверие к выборам и демократии в нашей стране".

"Поэтому правительство обновит избирательные законы", — пообещал кабинет Бориса Джонсона и объявил сбор предложений до ноября, чтобы потом с их учетом написать проект закона и представить его парламенту.

Как защититься



Вряд ли они услышат от публики что-то новое: требования обновить правила игры были многократно озвучены за последние годы.

И вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки, радуется Даррен Хьюз из общественной организации Electoral Reform Society.

"Слишком долго мы были уязвимы для манипуляций, сомнительных доноров и зарубежного вмешательства в интернете, — сказал он. — Этот закон не решит всех проблем, но поможет залатать одну из многочисленных пробоин в корабле британской демократии".

Пока власти оставались глухи к этим призывам, агитация ушла в онлайн, где деньги на манипуляцию общественным мнением тратятся фактически без ограничений и проверок их происхождения. Если в парламентскую кампанию 2015 года партии потратили 24% бюджетов на рекламу в интернете, то в 2017 году — уже 43%, а в 2019-м — больше половины.

И это только вершина айсберга, дающая представление о реальных затратах. Интернет и соцсети дали всем желающим уникальную историческую возможность обойти два главных британских требования к прозрачности избирательной кампании: всегда говорить от своего имени и не тратить денег больше положенного.

За эти годы мир пережил несколько крупных скандалов, связанных с попытками исказить результаты волеизъявления путем манипуляции общественным мнением через соцсети. Самый громкий из них случился в США с президентскими выборами 2016 года.

Главными подозреваемыми Запад считает Россию и Китай, но те все отрицают. В июльском британском докладе о "руке Кремля" нет прямых доказательств вмешательства. Правда, парламентский комитет по безопасности их и не искал, он оценивал эффективность действий своего правительства, а не иностранного.

Вывод оказался неутешительным: власти не знали, вмешивалась ли Россия, поскольку предпочли просто закрыть глаза на все предупреждения и не расследовали никакие подозрения.

Не успели британцы дочитать рассекреченную часть 50-страничного доклада, как избирком моментально напомнил: мы вас предупреждали! И призвал поскорее принять назревшие меры, выделив три. Две касаются проверки происхождения денег, потраченных на предвыборную агитацию, а третья — раскрытия информации о спонсорах онлайн-рекламы.

"Чтобы защитить выборы в Великобритании от иностранного вмешательства, комиссия по-прежнему рекомендует обеспечить прозрачность доступной избирателям информации о том, кто пытается повлиять на их мнение в интернете. Для этого нужно ввести обязательную маркировку всех агитационных материалов", — заявил избирком, независимый орган, которому поручены организация народного волеизъявления и даны полномочия наказывать нарушителей.

Как обманывают избирателя



По действующим законам, только агитация в печатной продукции (на телевидении и радио она запрещена) должна иметь выходные данные. Объявленные 12 августа планы правительства тори касаются как раз распространения этого требования на онлайн-кампании.

А пока через эту дыру в законе можно обойти почти все ограничения, прежде всего на размер агитационных бюджетов и зарубежное финансирование.

"Закон не регулирует новые технологии, и возможности для злоупотребления ими открыты, — предупреждал избирком еще год назад. — Например, они дают иностранным гражданам и режимам возможность покупать рекламу на интернет-платформах и в соцсетях, чтобы влиять на избирателей, физически не находясь в стране. А британским агитаторам теоретически позволяют превышать лимиты финансирования посредством скрытой онлайн-активности".

Однако ничего сделано не было, и прошлогодние выборы прошли по старым правилам. То есть, вообще без правил для агитации в интернете. В токсичной атмосфере всеобщей безнаказанности крупные платформы предпочли заранее принять меры для минимизации будущего ущерба для репутации на случай, если ими воспользуются злонамеренные политики или государства.

Facebook выложил на всеобщее обозрение библиотеку всей политической и социальной рекламы, чтобы власти и активисты могли проанализировать цифровые кампании партий и групп влияния. Twitter подошел к делу радикальнее — вообще запретил политическую рекламу.

Но несмотря на все усилия активистов и фактчекеров, общество было фактически ограничено в фундаментальном избирательном праве британской демократии — знать, кто именно пытается повлиять на общественное мнение, в чьих интересах и на чьи деньги.

Избирком провел опрос по итогам декабрьских парламентских выборов 2019 года и выяснил, что 72% британцев считают важным знать, кто стоит за увиденными ими в соцсетях постами политического характера. Но лишь 29% ответили, что такая информация была им доступна.

Поскольку партии ограничены в тратах, серая зона интернет-агитации давно стала основной ареной борьбы за умы. И она открыта не только для тех, кто участвует в избирательной гонке, но и для сторонних игроков, желающих повлиять на исход поединка. В том числе и иностранных.

Серые бюджеты тратятся на рекламу и продвижение постов, авторы которых никак не указывают, что действуют в интересах тайного заказчика. А соцсети таргетируют эти кампании, что позволяет влиять на общественное мнение в четко заданных группах населения. Это особенно важно в условиях британской избирательной системы, где для победы кандидату в депутаты в одном из 650 округов достаточно набрать всего на один голос больше ближайшего соперника в единственном туре.

Кроме того, серые кампании позволяют партиям избежать репутационных издержек от откровенного вранья и манипулирования фактами — ведь нигде не написано, кто заказал кампанию третьим лицам, нет такого закона.

И даже если нечистоплотных агитаторов вывести на чистую воду, никакой серьезной ответственности они не понесут. Поэтому активисты предупреждают: если в новом законе будет прописана обязанность помечать агитацию в интернете, но наказание за нарушения останется примерно на текущем смехотворном уровне в 20 тысяч фунтов, ничего не изменится.

Выгода от нечестной победы настолько высока, что на такие штрафы партии, а уж тем более злонамеренные иностранные государства, просто не обратят внимания.

"Нынешние штрафы они рассматривают просто как текущие расходы, — говорит Даррен Хьюз из Electoral Reform Society. — В новых правилах мы обязаны предусмотреть жесткий надзор за их соблюдением и суровые санкции для недобросовестных агитаторов".