"Маразматический парад". МИД России прокомментировал обвинения российских силовиков во взрывах в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Вести FM" назвала "маразматическим парадом" ситуацию с расследованием взрывов на чешском складе боеприпасов, в причастности к которым власти Чехии обвинили российские спецслужбы, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Захарова возмутилась, что за семь лет с момента взрывов так и не были раскрыты их подробности, а виновники не были найдены. "За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", — добавила Захарова. По ее словам, "официальных материалов по этому делу практически нет".

Она добавила, что с 2006 года Минобороны не использовало склады, а сдавало их в аренду частным оружейным компаниям. По ее словам, местные власти были не в курсе этого, а профильные ведомства не проверяли склады, из-за чего "огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей".

"Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Боширова. Стыдно? Стыдно", — заявила представитель МИД.

17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Кроме того, в розыск объявили предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которого ранее связывали с отправлением Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Власти Чехии считают их причастными к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице. В октябре 2014 года взорвался один склад, в декабре другой. Из-за первого взрыва погибли два человека. Оба склада арендовала компания Imex Group.

В МИД России назвали это решение "стремлением угодить США". После этого Россия объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.