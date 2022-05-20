Марианна Вышемирская: мою фотографию использовали, чтобы лгать о войне

Фотография беременной женщины, спасающейся из разбомбленного роддома, стала одним из самых символичных образом войны в Украине. Но ее героиня, Марианна Вышемирская, тут же оказалась в центре жесткой дезинформационной кампании, в результате которой на нее обрушились потоки ненависти от интернет-пользователей с обеих сторон конфликта.

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Знаменитый снимок с Марианной, закутанной в одеяло и с окровавленным лбом, облетел в начале марта весь мир. Снимок сделали журналисты агентства Ассошиэйтед пресс, которые документировали последствия российского удара по больнице в Мариуполе.

Фотография разлетелась по интернету, она оказалась на первых полосах мировых газет, ее даже обсуждали на заседании Совета безопасности ООН.

Но для Марианны испытания не закончились: пережив бомбежку, она вместе с крохотной дочкой стала жертвой дезинформации и травли.

Россия, пытаясь отвести от себя обвинения в ударе по роддому, обвинила 29-летнюю Марианну в том, что она — актриса, подставная мнимая "жертва". Российские дипломаты даже утверждали, что она была загримирована как две разные женщины.

По словам журналистки BBC, она разговаривала с друзьями и родственниками Марианны, но организовать интервью с ней самой не удавалось несколько недель.

Во время разговора Марианна рассказала о кошмаре, пережитом в роддоме, и о последовавших за ним нападках в интернете.

"Много угроз поступает, — делится Марианна. — Что меня найдут, что меня убьют, что моего ребенка чуть ли не на куски порежут. Это страшно".

Это ее первое интервью крупному западному СМИ после эвакуации в родной город, Донецк, на территорию, которая контролируется пророссийскими сепаратистами.

Марианна кажется спокойной и расслабленной. Она согласилась поговорить без всяких предварительных условий, но рядом сидит пророссийский блогер.

Я спрашиваю, каково это — оказаться в центре информационной войны в тот самый момент, когда ты в зоне боевых действий и у тебя только что родилась дочка, Вероника.

"Сложное время она выбрала, чтобы появиться, — отмечает Марианна. — Но, конечно, лучше так, чем если бы ее вообще не было. Поэтому я не жалуюсь".

"Все перевернулось с ног на голову"

Жизнь в Мариуполе перед войной была совсем другой. Марианна занималась рекламой косметики в своем блоге, а ее муж Юрий работал на металлургическом комбинате "Азовсталь".

"Тихая, размеренная жизнь у нас была, — вспоминает она. — Ну а потом все, конечно, перевернулось с ног на голову".

В своем блоге в "Инстаграме" Марианна делилась радостью от предвкушения материнства.

Но к тому моменту, когда Марианне пришло время ехать в роддом, Мариуполь уже оказался под мощными обстрелами.

9 марта она разговаривала с соседками по палате, когда прозвучал взрыв — "немного поодаль". Марианна накинула на голову одеяло.

Потом прозвучал еще один взрыв, громкий.

"И поднялся запах пыли. Все полетело вокруг, осколки и прочее, и зазвенело в ушах. Этот звон очень долго стоял в ушах. И когда я подняла одеяло и стала рассматривать все вокруг, я увидела, что повылетали окна вместе с рамами и со стеклами, и все ненесущие стены рухнули. Остались только несущие стены", — говорит Марианна.

После этого женщин эвакуировали в подвал, где они некоторое время укрывались с другими мирными жителями.

У Марианны осколками стекла был рассечен лоб, но врач сказал, что швы ей не нужны.

Она говорит, что когда все стали выходить из подвала, она хотела забрать детские вещи из разрушенной палаты на втором этаже, и попросила полицейских ей помочь.

"Новые вещи взять было бы неоткуда. Я из дома забрала абсолютно все, что было приготовлено для ребенка", — объясняет она.

Анатомия лжи

Пока Марианна стояла на улице у больницы и ждала, чтобы забрать свои вещи, ее запечатлел фотограф из Ассошиэйтед пресс. Еще раз он сфотографировал ее внутри здания, когда она спускалась по лестнице.

Эти фотографии — вместе со снимком другой женщины, тяжелораненой, на носилках — молниеносно разлетелись по интернету.

Вскоре в одном прокремлевском Телеграм-канале появилась ложь о том, что эти кадры были постановочными. На том лишь основании, что Марианна была бьюти-блогером, авторы заявили, что она — актриса, загримированная под жертву.

Эту ложь многократно повторили высокопоставленные российские чиновники и государственные СМИ.

Они даже заявляли, что на фотографии с другой беременной женщиной, на носилках, тоже была Марианна, хотя даже невооруженным глазом видно, что это две совершенно разные женщины. Женщина на носилках и ее нерожденный ребенок впоследствии умерли от полученных травм .

Сама Марианна, которой нужно было выбраться в безопасное место, не была в курсе фотографий и этих заявлений в течение нескольких дней.

К тому моменту ее "Инстаграм" наводнили сообщения и комментарии с обвинениями и угрозами. Она была в ужасе и от троллинга, и от сфабрикованных обвинений.

"Это было неприятно слышать, потому что я это все действительно пережила", — говорит Марианна. Но она воздерживается от прямой критики российских чиновников, распространявших ложь о ней.

Вместо этого она критикует Ассошиэйтед пресс.

"Мне было обидно еще и с той стороны, что журналисты, которые выложили мои фото в сеть, они не взяли интервью у других рожениц, которые бы подтвердили ситуацию, что это действительно было. Получилось так, что только мои комментарии, только мои фото", — делится Марианна.

Марианна считает, что свидетельства других рожениц помогли бы избавиться от несправедливых обвинений.

"Получилось, что только мои комментарии там были, и у людей — может, и справедливо — создалось какое-то впечатление о том, что это все постановочное", — сетует она.

Но по воспоминаниям самой Марианны, она была в числе самых последних пациентов, эвакуированных из подвала, а журналисты Ассошиэйтед пресс добрались до места происшествия незадолго до этого. Журналисты брали интервью и у других людей около больницы. И они не имели отношения к появлению лжи, распространенной затем российскими чиновниками.

BBC обратились в Ассошиэйтед пресс за комментарием.

Поиски Марианны

Через несколько дней после обстрела роддома Марианна родила дочку Веронику в другой больнице.

Подобно тысячам других людей, Марианна и Юрий пытались любым способом выбраться из Мариуполя. В течение нескольких недель выйти на контакт с ними было невозможно. В итоге родственники Марианны передали мне, что паре удалось покинуть город, но их след потерялся. Затем, в начале апреля, стало известно, что они — в Донбассе.

Марианна дала интервью Денису Селезневу — блогеру, активно поддерживающему пророссийских сепаратистов. Некоторые высказывали сомнения относительно того, насколько откровенно Марианна могла говорить.

"Я должна была описать всю ситуацию так, как она произошла, как я видела своими глазами", — говорит мне Марианна.

Разговор BBC с Марианной тоже был организован через Дениса. Она разговаривала с журналисткой из его дома. Денис присутствует при беседе, но не перебивает. Родственники и друзья Марианны заверили журналистку, что она сейчас в безопасности.

Собирая правду по кусочкам

Большая часть того, что Марианна говорит в интервью, развенчивает ложные утверждения российских чиновников.

Кремль многократно заявлял, что взрыв произошел у роддома № 1, который на самом деле к тому моменту не работал с пациентами.

Однако, как установил отдел Би-би-си, занимающийся расследованиями дезинформации, Марианна находилась в роддоме № 3.

BBC обратились в российскому посольству в Лондоне с просьбой о комментарии.

Марианна подтверждает, что больница, на территории которой находился роддом, была действующей, там наблюдали пациентов. Российские же власти утверждали, что она уже не функционировала как медучреждение.

Россия также заявляла, что здание было захвачено полком "Азов", который в Москве называют "нацистской" организацией — Украина это отрицает.

Из интервью Марианны с Денисом российские чиновники также выбрали отдельные, вырванные из контекста фразы, с помощью которых создали нарратив о том, что украинские солдаты якобы использовали Марианну и других беременных женщин в качестве живого щита.

Но BBC Марианна говорит, что в здании, где она находилась, не было военных.

По ее словам, она видела украинских солдат в отделении онкологии, находившемся через здание от родильного отделения, однако, была ли там у них база, ей неизвестно.

И тем не менее, фразы Марианны из интервью с Денисом Селезневым были использованы Кремлем для того, чтобы придумать новую ложь.

Российские чиновники ухватились за ее слова о том, что она не думает, что взрывы в больнице были вызваны авианалетом. Значит, это был украинский артобстрел, — заявили они.

"Характерный звук издает самолет, когда летит, его невозможно не услышать", — говорит Марианна в интервью BBC, добавляя, что она такого звука не слышала.

Но журналисты Ассошиэйтед пресс задокументировали доказательства того, что авианалет был — в том числе на видео, где слышен звук самолета. Кроме того, об авианалете говорят на видео на месте происшествия военный и полицейский.

Кроме того на фотографиях видна гигантская воронка, которая, как подтверждают эксперты по оружию, могла остаться только после авиабомбы.

"Я лично этой воронки не видела, но видела видео", — говорит Марианна.

"По сути я не могу никого обвинять, потому что я своими глазами не видела, откуда, что конкретно было", — добавляет она.

Мишень для троллей

Этот спорный момент вызвал еще одну волну желчи со стороны троллей.

"Со стороны одних было то, что я актриса. Со стороны других — что я вру о том, что не было авианалета",- объясняет Марианна.

Даже среди людей, которых она считала друзьями, есть те, кто не верит ей. Например бьюти-блогер Ярослава, которая живет в России, верит утверждениям российского телевидения о том, что Марианна участвовала в постановке.

"Я думаю, что Марианна сыграла свою роль. Что Украине надо было, чтобы украинские военные могли свалить все на Россию", — сказала мне Ярослава. С тех пор она отфолловила бывшую подругу в "Инстаграме" и больше с ней не разговаривает.

"Досадно, конечно, когда знакомые верят во что-то, чего я не делала, на что я не способна, потому что для меня совесть всегда была превыше всего", — отвечает на это Марианна.

Но она заметно оживает каждый раз, когда разговор возвращается к дочке, Веронике.

Марианна вернулась к своему блогу и в недавном посте попросила своих подписчиков не уходить, если им интересно читать про косметику, подгузники и обычную жизнь молодой мамы.

Ее ответ тем, кто желает ей зла — "идите с миром".

Но после того, как, сама того не желая, Марианна оказалась в центре информационной войны во время реального военного конфликта, ее жизнь изменилась навсегда.

"Пока я никаких надежд и планов не строю, потому что неизвестно, что будет завтра", — говорит она.