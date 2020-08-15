Мария Колесникова считает санкции ЕС в отношении Минска преждевременными

Штрафные меры Евросоюза в адрес лиц, причастных к подавлению протестов, затруднят шансы Брюсселя и белорусской оппозиции на диалог с Минском, заявила Welt am Sonntag соратница Светланы Тихановской.

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Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, не согласна с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении официальных лиц, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Время для штрафных мер "еще не пришло", — заявила она в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в субботу, 15 августа.

"Экономические санкции так или иначе ударят в первую очередь по обычным белорусам, как показывает прошлое", — подчеркнула Колесникова. В то же время санкции в адрес конкретных белорусских политиков ухудшат шансы Евросоюза, а также шансы оппозиции в Беларуси на диалог с официальным Минском, считает соратница Тихановской.

Главное — остановить насилие против невинных людей, считает Колесникова

Колесникова призвала белорусов отказаться от насилия вне зависимости от того, кого они поддерживают. По ее словам, белорусская оппозиция уже несколько дней пытается установить контакт с властями, однако не получила ответ.

Мы готовы к диалогу, подчеркнула Колесникова: "Наша цель — остановить насилие против невиновных мирных людей". Трудно себе представить, что в 21-м веке в центре Европы царит такая жестокость, продолжала она: "Но если есть хотя бы один шанс из ста остановить насилие на улице, тогда я была бы готова лично сесть за один стол и говорить с президентом Александром Лукашенко".

Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси с 9 августа не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. При этом силовики действовали с беспрецедентной жестокостью. За прошедшие после выборов дни было задержано более 6 тысяч протестующих, два человека погибли. Главный соперник Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская — была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

Ряд видных западных политиков выразили возмущение позицией белорусских властей и призвали Минск уважать право белорусов на свободу собраний. Главы МИД стран Евросоюза в ходе внеочередного заседания 14 августа договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов. Внешнеполитической службе ЕС поручено составить список лиц, причастных к фальсификациям на выборах и разгону акций в белорусских городах.