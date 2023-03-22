Мария Певчих назначена главой ФБК вместо Леонида Волкова

Мария Певчих назначена новым председателем совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщается в соцсетях основателя фонда Алексея Навального. Предыдущим главой был Леонид Волков, который ушел с поста в связи с обнародованием подписанным им коллективного письма с просьбой снять санкции с совладельцев "Альфа-групп", в том числе латвийского гражданина Петра Авена.
Навальный выразил мнение, что письмо предыдущего главы совета директоров ФБК Леонида Волкова, направленное Жозепу Боррелю, "было политически ошибочным, технически неграмотным и содержало неверную информацию", хоть и написанным из лучших побуждений, однако поблагодарил Волкова за решение уйти добровольно и выразил надежду, что в команде Навального найдется место для такого выдающегося политического менеджера.
Новым председателем совета директоров ФБК назначена Мария Певчих — создатель и бессменная глава отдела расследований. "Ее публичная работа за последние два года сделала ее ярким политическим лидером. Вы ее хорошо знаете, ну а у меня нет сомнений в том, что она прекрасно справится и с этими обязанностями", — отметил Навальный.
Ранее Леонид Волков объявил, что "берет паузу в своей публичной общественно-политической деятельности" и работе в ФБК. Это произошло после того, как бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал коллективное письмо, адресованное Еврокомиссии, с просьбой снять санкции с совладельцев "Альфа-групп" Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана. Обращение, судя по фотографиям письма, подписали девять человек: руководитель ФБК Леонид Волков, соосновательницы телеканала "Дождь" Наталья Синдеева и Вера Кричевская, бывший вице-премьер Альфред Кох, политик Леонид Гозман, журналисты Сергей Пархоменко и Леонид Парфенов, бизнесмен Евгений Чичваркин и экономист Владислав Иноземцев. Подписанты утверждают, что компания "Альфа-групп" никогда не была близка к Владимиру Путину, а, напротив, "транслировала свою политическую неангажированность".