Марию Колесникову перевезли из Минска в СИЗО в Жодино
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Арестованную члена Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову перевели из следственного изолятора в Минске в СИЗО в Жодино. Об этом телеканалу "Дождь" сообщил официальный представитель штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Глеб Германчук со ссылку на адвоката Людмилу Казак.

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В разговоре с Tut.by Казак отметила, что причину перевода Колесниковой «не объяснили».

Колесникова арестована по подозрению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета.

7 сентября Мария Колесникова пропала в центре Минска — люди в масках посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. На следующий день Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что оппозиционерка пыталась покинуть страну, но ее задержали на границе с Украиной. Сама Колесникова рассказала, что ей пришлось порвать паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не смогли отправить ее в Украину.

Колесникова обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о похищении и об угрозах убийством со стороны сотрудников милиции и КГБ.

Уголовное дело о призывах к захвату власти возбудили в августе из-за создания Координационного совета. Помимо Колесниковой, по этому делу арестован еще одног член президиума КС Максим Знак.

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