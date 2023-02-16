Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

В пострадавшей от землетрясения провинции Хатай горе переходит в страх и гнев. В Сети расходятся видео со сценами грабежа — и насилия в отношении предполагаемых мародеров. Какова ситуация в регионе?

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Четверо мужчин лежат на полу. Один — полуголый, остальные в темных брюках и куртках. Двое полицейских оскорбляют их и жестоко избивают дубинками. "Люди лежат под обломками, а вы, ублюдки, украли лапшу? Мы приняли вас в нашу страну, и что вы делаете? Воруете?", — кричат они. Полицейский направляет перцовый баллончик в сторону лиц беспомощных мужчин. "Сломай их воровские руки", — звучит голос на заднем плане.

Горе перерастает в гнев и отчаяние

В Сети появляется все больше и больше подобных видео. До сих пор Турецкая ассоциация по правам человека (IHD) регистрировала лишь единичные случаи насилия. Но почти все они в Хатае. Самая южная провинция страны сильно пострадала от удара стихии. Репортеры DW на местах сообщают о разрушениях невообразимых масштабов. Антакья, административная столица провинции, выглядит так, как будто была театром военных действий в течение нескольких лет. Все, кто могут, покидают город. Многие члены семей местных жителей до сих пор находятся под завалами.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, в зоне землетрясения работают более 12 000 тяжелых машин, которые расчищают завалы, убирают стальные и бетонные конструкции. По-прежнему срочно требуются зимние палатки, обогреватели, электрогенераторы, продукты питания и медикаменты. Отсутствие проточной воды и туалетов еще больше усложняет и без того тяжелые будни пострадавших от землетрясения и сотрудников гуманитарных организаций. В некоторых местах вонь от лопнувших канализационных труб смешивается с запахом разложения, рассказывают местные жители.

В этой ситуации, в основном, правые популисты и националисты проводят агитацию против беженцев. "Сириец разграбил супермаркет, а также украл презервативы", — утверждают они, выкладывая в интернет фотографию упаковки презервативов. Турция не в состоянии обеспечить даже своих собственных граждан, беженцы должны уйти — так комментируют подобные публикации многие интернет-пользователи. Горе перерастает в гнев и отчаяние, при котором невинных людей часто принимают за мародеров.

"Нас избили на темной улице"

В видеообращении двое мужчин из Хатая рассказывают, как их избили охранники. "Мы возвращались домой из аптеки, у нас в руках были лекарства для наших родителей. Охранники остановили нас, они приняли нас за мародеров и избили. После этого они просто оставили нас на улице в таком виде", — делится один из них. На лбу у него темно-красный след от удара дубинки, правый глаз заплыл. "Пожалуйста, удалите все видео, в которых нас выставляют мародерами! Мы не мародеры", — умоляют эти мужчины.

Нечто подобное пережили и пять молодых курдов из Диярбакыра. По словам правозащитников, мужчины отправились в зону землетрясения в качестве волонтеров. Перед поездкой они даже получили официальное подтверждение от властей. Тем не менее после первой спасательной операции в провинции Адыяман они были задержаны и доставлены в полицейский участок. Там их, утверждают правозащитники, избили, а затем бросили без одежды в другом городе.

История, на которую обратили внимание в Ассоциации прогрессивных юристов (CHD), закончилась смертельным исходом. В выходные жандармерия муниципалитета Алтинезю в Хатае арестовала двух предполагаемых мародеров. Для одного из мужчин пребывание в полицейском участке оказалось недолгим: на следующий день его отцу пришлось опознать своего погибшего сына. По данным CHD, у скончавшегося были сломаны ребра и нос. Второй арестованный, говорят правозащитники, также подвергся пыткам и до сих пор находится в больнице.

Линчевание беженцев

На видео в Twitter трое мужчин, предположительно беженцев, не подавая признаков жизни лежат на дороге рядом с белым фургоном. "Мародеры получили по заслугам", — слышится голос на заднем плане. Глаза одного человека из тех, что лежат на дороге, неподвижно смотрят в небо, на лице кровь. Это видео было удалено из Twitter вечером 13 февраля.

Как подчеркивает Турецкая ассоциация по правам человека, пытки являются преступлением против человечности, которое не имеет срока давности. В IHD призвали турецкие власти немедленно найти виновных в случаях самосуда и привлечь их к ответственности. Правительство должно четко подчеркнуть, что насилие не останется без последствий и что пытки и самосуд запрещены, отметили правозащитники.

Напряженная ситуация с безопасностью

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о 75 случаях мародерства в зоне землетрясения, зафиксированных за минувшие выходные. 57 подозреваемых были задержаны. Срок нахождения под стражей в полиции задержанных по подозрению в грабежах и мародерстве был продлен до четырех дней. Обычно это 24 часа.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу, напротив, заявил 12 февраля, что в стране вообще не было случаев мародерства в регионе, пострадавшем от стихии. По его словам, о безопасности позаботились, а единственная проблема на данный момент в Хатае — это распространение лжи.

В частности, министр обвинил австрийских спасателей, которые на выходных приостановили работу по соображениям безопасности, в распространении лжи и дезинформации против Турции. Михаэль Бауэр, пресс-секретарь Минобороны Австрии, в свою очередь, написал в Twitter, что австрийские военные спасатели продолжили свою работу под защитой турецких солдат.

Die türkische Armee hat den Schutz unseres AFDRU-Kontingents übernommen. Die #Bundesheer-Soldaten haben die Suche im Erdbebengebiet daher wieder aufgenommen. pic.twitter.com/j1HToEvsNg — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) February 11, 2023

Немецкие спасательные команды, которые были развернуты в Хатае, также приостанавливали работу. С выходных они в основном остаются в базовом лагере, покидая его только для проведения специальных спасательных операций, сообщил представитель Федерального агентства по оказанию технической помощи ФРГ (THW) в ответ на запрос DW. На вопрос, поступали ли угрозы немецким спасателям в районе проведения их операций, в THW ответили отрицательно.

С 13 февраля все больше иностранных спасателей возвращаются на родину, потому что надежды найти живых под завалами рухнувших зданий почти нет. Сотрудники немецких гуманитарных организаций также вернулись домой 14 февраля.

В Хатае замечены военизированные группировки

По данным IHD, особенно уязвимы в Хатае женщины, дети и беженцы. Правозащитники говорят, что в провинции появились военизированные группировки, которые еще больше усугубляют ситуацию в сфере безопасности. Хатай — самая южная провинция Турции, примыкающая к турецко-сирийской границе. Она находится на расстоянии более 200 километров от эпицентра землетрясения, произошедшего 6 февраля.

Однако его последствия для региона очень масштабные. В частности, разрушены аэропорт, многочисленные больницы и здание Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции. Это еще больше осложнило работу по оказанию помощи пострадавшим. Аэропорт возобновил свою работу только 13 февраля.