Марш-бросок на Москву. "Вагнер" против армии РФ: что произошло за сутки

В пятницу вечером глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что, фактически, собирается провести военный переворот в России. За сутки наемники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль Ростов-на-Дону и успели преодолеть сотни километров до Москвы. Только к вечеру 24 июня между ними и российскими властями была достигнута договоренность, и техника ЧВК повернула назад. Delfi кратко обобщает события этих суток.

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Последнее обновление: 24 июня 2023 года, 22:30.

С чего все началось: коротко

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что по лагерям "вагнеровцев" были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу (само ведомство это отрицает). Глава ЧВК "Вагнер" добавил, что начинает "марш справедливости". По его словам, "зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. ФСБ восприняла эти заявления как попытку военного переворота и завела уголовное дело. Пригожин давно конфликтовал с военным руководством РФ, обвиняя его в бездарном управлении войсками в ходе вторжения в Украину.

Что случилось ночью и утром

Начался "Марш справедливости". Пригожин заявил о том, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" "идут разбираться, почему в стране такой беспредел".

Военная техника на улицах. Российские власти восприняли угрозы серьезно. В Москве и Ростовской области на улицах была замечена бронетехника. По данным источников BBC, ночью по тревоге подняли московское управление ФСБ, московский гарнизон и спецподразделения.

Что успели захватить подразделения "Вагнера"? Под контроль взяты Ростов-на-Дону и Воронеж, сообщают Reuters и BBC со ссылкой на собственные источники; это подтверждают и местные жители. Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Конечная цель наемников — "получить" начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, заявил Пригожин.

Были ли боевые столкновения? Подтвержденной информации нет. Пригожин утверждал, что его наемники сбили российский вертолет, который открыл огонь по "гражданской колонне". Где и когда это произошло, он не уточняет. Позже появилась информация о трех сбитых вертолетах, затем — о шести, а также о сбитом военно-транспортном самолете. Все это тоже без доказательств. Пригожин говорит, что сопротивления его наемники почти не встречают, что военные не хотят в них стрелять, что он получает от них письма поддержки.

Как отреагировало военное руководство России? Министр обороны Сергей Шойгу, который является одним из главных объектов критики Пригожина, ситуацию не комментирует. Зато свои видеообращения записали генерал Сергей Суровикин (бывший командующий силами, участвующими во вторжении в Украину) и первый замначальника Генштаба генерал Владимир Алексеев. Оба призывали "Вагнер" не совершать непоправимых ошибок.

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Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, где силовики заходят в штаб ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге.

Как отреагировал Путин? Утром 24 июня президент РФ выступил по федеральному телевидению с обращением "к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа". Путин сравнил происходящее с событиями 1917 года, когда "страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли". Действия "Вагнера" и Пригожина (который в речи не был упомянут по имени) президент РФ назвал "предательством", за которым последует наказание.

Какие меры приняты в России? В Москве, Московской и Воронежской областях объявлен режим контртеррористической операции. Он предусматривает, в частности, проверку документов, удостоверяющих личность, и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества. Массовые мероприятия (в том числе выпускные вечера) отменены также в Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях. Власти Санкт-Петербурга настаивают, что в городе обстановка "спокойная".

Как отреагировала Украина? Еще вечером 23 июня мятеж Пригожина прокомментировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. "Хрупкая диктатура Путина пала… Рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. […] Случилось то, о чем мы говорили долгое время", — написал он в своем Telegram-канале.

Как отреагировала российская оппозиция? Михаил Ходорковский призвал "помочь людям услышать Пригожина". "Пригожинский мятеж, не смотря на свою половинчатость и неподготовленность — сильнейший удар по путинской репутации", — написал Ходорковский в своем телеграм-канале. По его словам, Пригожин говорит то, что изначально говорила антивоенная оппозиция, и если он пойдет на Москву, надо помешать его остановить. Он считает, что нужно "помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима". "Если один преступник готов помешать другому — не время крутить мордой — сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим".. — написал он.

"Русский добровольческий корпус", воюющий в составе украинский войск, назвал Пригожина хоть и врагом, но "настоящим патриотом", а легион "Свобода России", напротив, призвал не забывать о жестокостях, которые творили наемники.

Была ли международная реакция? Президент США Джо Байден проинформирован о ситуации, власти страны "пристально наблюдают" за ней, сообщает CNN. Канал со ссылкой на источники пишет: официальные лица США считают, что заявления Пригожина — это не просто его традиционная риторика, а "нечто большее".

Что случилось днем, 24 июня

Главный сюжет — продвижение колонн ЧВК "Вагнер" в направлении Москвы. К 20 часам из противоречивых данных следовало, что колонна находится примерно в 200 километрах от российской столицы. На пути к Москве мятежника чинятся препятствия: где-то дорогу перегородили дорогу "Камазами", где-то — разобрали дорожное полотно. Одновременно к Москве стягивали дополнительные военные силы.

Бойцы "Ахмата" Рамзана Кадырова якобы вошли в Ростов-на-Дону. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что "все происходящее — нож в спину и настоящий военный мятеж! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы ("Ахмат") готовы". Однако никаких столкновений между "Ахматом" и "Вагнером", судя по всему, не было.

Не совсем понятно местонахождение президента России Владимира Путина. Как сообщила петербургская газета "Фонтанка" со ссылкой на пользователей сервиса Flightradar24 правительственный самолет Ил 96–300 (бортовой номер RA-96022), который используется в поездках Владимира Путина, а также самолет Аirbus с бортовым номером RSD523 приземлились в Санкт-Петербурге. В то же время якобы самолет с Путиным пропал с радаров возле Твери.

Внезапное перемирие. После 20 часов пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что после долгих переговоров ему удалось прийти к соглашению с Пригожиным. Тот подтвердил, что разворачивает колонны и возвращается к месту дислокации — но не упомянул имени Лукашенко. Так или иначе, марш-бросок ЧВК на Москву был остановлен. Колонны развернулись и направились обратно на юг России. Из Ростова-на-Дону подразделения "Вагнера" тоже стали постепенно выходить.

Никакой информации об условиях соглашения на момент публикации предоставлено не было.

Понедельник, 26 июня, объявлен в России выходным днем из-за проведения "контертерростистической операции". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это сделано в целях "минимизации рисков". После того, как "Вагнер" повернул назад, власти решили этот выходной не отменять.

Delfi следил за ходом событий в текстовом онлайне.