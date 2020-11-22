"Марш против фашизма" в Беларуси: силовики применили спецсредства, более 200 задержанных

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. DW следит за событиями воскресенья, 22 ноября.

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"Марш против фашизма" завершился в Минске

18:50

Акция протеста "Марш против фашизма" завершилась в Минске. По последним данным, продолжаются лишь случайные задержания в спальных районах города. В перечне задержанных, который обновляется правозащитным центром "Весна" — 253 фамилии, некоторые уже отпущены.

18:40

Журналистка портала Tut.by Катерина Борисевич останется в СИЗО КГБ до предъявления обвинения — минимум до 29 ноября. Об этом сообщил портал, уточнив, что 22 ноября официально истек 72-часовой срок ее задержания. Борисевич проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК о разглашении врачебной тайны, приведшем к тяжким последствиям. Репортер была автором статьи о состоянии погибшего Романа Бондаренко, в которой утверждалось, что в его крови не было алкоголя. С адвоката Михаила Боднарчука взяли подписку о неразглашении, поэтому подробности уголовного дела неизвестны. Борисевич была задержана 19 ноября сотрудниками в штатском и масках, 20 ноября состоялся первый допрос с ее участием.

Правозащитники: число задержанных превысило 200

18:20

По данным правозащитного центра "Весна", на акциях протеста в Беларуси 22 ноября задержаны 220 человек. Перечень продолжает дополняться. Ряд задержанных уже отпустили. По данным правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, однако проводились они и в Боровлянах, Бресте, Гродно, Заславле, Ляховичах, Новополоцке и в Пинске.

18:15

Члены общественной организации "Белорусское землячество в Санкт-Петербурге" вышли на улицы этого города в знак поддержки протестующих в Беларуси. В распространенном видео участники акции говорят, что собрались "в 106 раз подряд". В руках они держат бело-красно-белый флаги с надписями: "Верым, можам, пераможам" ("Верим, можем, победим").

Марши перерастают в цепи солидарности

17:40

Марши в разных городах Беларуси плавно перерастают в цепи солидарности. Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах, протестующие выстраивались в них, в частности, в Гродно и в Полоцке.

17:19

В Минске задержан глава группы "Петля Пристрастия" и участник "Кассиопеи", актер Илья Черепко-Самохвалов. Об этом сообщил телеканал "Белсат". По данным "Еврорадио", вокалист доставлен в Партизанское РУВД. По подсчетам правозащитников, общее число задержанных на акциях в Беларуси достигло 159.

В МВД подтвердили применение спецсредств

16:47

Силовики применили спецсредства в отношении протестующих в Минске, подтвердила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По ее версии, спецсредства использовались, когда при задержании некоторые демонстранты оказывали "сопротивление сотрудникам милиции". Подробнее о том, что происходило в районе Каменной Горки (на северо-западе Фрунзенского района столицы) — в видео DW.

В Беларуси продолжаются акции протеста в разных районах Минска под общим названием "Марш против фашизма". Силовики разгоняют их с применением спецсредств pic.twitter.com/YjLPXVTu3d — DW на русском (@dw_russian) November 22, 2020

16:35

По данным правозащитного центра "Весна", на акциях 22 ноября в Беларуси задержаны 120 человек, около 100 из них — в Минске. Остальные — в Боровлянах, Бресте, Ляховичах, Новополоцке, Пинске и в других городах. По данным портала Tut.by, в Советском РУВД в столице задержанных вновь ставят у стены, во внутреннем дворике.

Все станции метро открыли для пассажиров

16:25

На 16:10 по местному времени (совпадает с мск) все станции метро в Минске открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме. Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения акции протеста, полностью восстановлена, сообщил оператор мобильной связи А1.

16:10

Протестующие в Минске продолжают стягиваться в центр города. Они двигаются большими и малыми группами, скандируют лозунги. Один из самых популярных — "Смотри в окно, а не в телевизор!". Как видно на распространяемых в соцсетях кадрах, митингующие не всегда разбегаются при виде бойцов в амуниции. На проспекте Любимова людей не напугали даже громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат, передало издание Onliner.

Число задержанных превысило 80

15:40

В Минске продолжаются точечные задержания, сообщает Tut.by. По всей стране задержаны уже свыше 80 человек, отмечает центр "Весна".

15:30

В Бресте около двух десятков человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в цепь солидарности на одной из улиц, пишет Telegram-канал "Бинокль".

15:15

В Могилеве несколько человек около собора Успения Девы Марии собрались на акцию памяти минского активиста Романа Бондаренко, погибшего после избиения силовиками, сообщает Telegram-канал "Могилев онлайн".

Белорусы поддержали протестующих хабаровчан

14:55

Участники акций в Хабаровске в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала не раз выражали солидарность с митингующими в Беларуси. Теперь протестующие в Минске поддержали хабаровчан.

Участники акций в Минске передают привет протестному Хабаровску pic.twitter.com/GU6FQ7Qhxy — DW на русском (@dw_russian) November 22, 2020

14:45

Демонстранты образовали колонны разной численности в районах Минска, в нескольких местах силовики следуют за ними и периодически пытаются разогнать. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участках некоторых улиц. Правозащитникам центра "Весна" известно о 35 задержаниях в трех городах Беларуси.

14:25

Еще одна колонна протестующих сформировалась в минском микрорайоне Сокол, указывает сайт "Хартия-97".

"Пошел вон! Ты и твой ОМОН". В Минске жители микрорайона Сокол вышли на воскресный марш. pic.twitter.com/VgSS4FyfoC — charter97.org (@charter_97) November 22, 2020

14:20

Силовики начали разгонять собравшихся у Национальной библиотеки Беларуси в Минске. К зданию подъехал водомет, отмечает Tut.by.

14:10

Сразу несколько изданий сообщают о применении спецсредств в отношении демонстрантов в районах Минска. На публикуемых видеоматериалах виден дым и слышны хлопки.

Правозащитники ведут список задержанных

14:05

Правозащитный центр "Весна" начал вести список задержанных на акциях протеста в городах Беларуси 22 ноября. На момент публикации в перечне было 15 человек. Известно о задержаниях в Минске, Заславле и Новополоцке.

13:50

Уже двенадцатая станция метро белорусской столицы — "Петровщина" — временно закрыта на вход и выход. Поезда проезжают ее без остановки.

13:35

Около 20 человек в Волковыске (Гродненская область) с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию солидарности, пишет Tut.by.

13:30

Колонна протестующих в микрорайоне Малиновка на юго-западе Минска вышла на проезжую часть. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!", водители автомобилей сигналят, сообщает телеканал "Белсат".

Вось як выглядае сітуацыя ў менскай Малінаўцы. Чытачы паведамляюць, што частка пратэстоўцаў выйшла на дарогу, скандуюць "Жыве Беларусь!"

Крыніца: чытачы @belsat pic.twitter.com/5ur85YQEEK

— Белсат TV (@Belsat_TV) November 22, 2020

13:20

Минский метрополитен закрыл станцию "Каменная горка" с целью "обеспечения безопасности пассажиров". Это уже 11-я временно закрытая станция в очередной день протестов.

13:15

В Могилеве активисты обыграли темы протестов и сельского хозяйства — отрасли, вносящей существенный вклад в экономику Беларуси, показывает Tut.by.

Читатели из Могилева делятся фотографиями протестующего картофеля. pic.twitter.com/UNPXNBmb4P — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

13:10

Небольшие группы людей постепенно собираются в разных районах Минска, отмечают Onliner.by, Tut.by и телеканал "Белсат". В районе станции метро "Пушкинская" люди несут цветы к стихийному мемориалу активисту Александру Тарайковскому, погибшему в ходе протестов в августе.

Проблемы с мобильным интернетом

13:03

Провайдер A1 предупредил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

12:55

В белорусской столице временно отменены остановки общественного транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до остановки "Институт Культуры" в обоих направлениях, сообщает государственное предприятие "Минсктранс".

12:40

Несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами вышли на акцию в минском микрорайоне Сухарево, пишет Tut.by.

В Минске закрыты 10 станций метро

12:00

Станции минского метро "Купаловская", "Немига", "Октябрьская", "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", а также все станции Зеленолужской линии закрыты на вход и выход, говорится в Telegram-канале метрополитена.

Поезда проезжают их без остановки.

Минск. В 11.55 на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купаловская", все станции третьей линии, сообщает Минский метрополитен. pic.twitter.com/or41pJAN04 — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

11:00

Обозреватель российского интернет-издания "МБХ медиа" Роман Попков отпущен на свободу после 15 суток ареста, проведенных в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. Попков рассказал, что персонал в изоляторе "вменяемый". "Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД", — приводит издание его слова.

10:20

Люди в оливковой форме устанавливают металлические ограждения на площади Независимости в Минске, к ней стянуты автозаки и спецтехника, сообщает Tut.by.

09:30

Сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье акции протеста "Марш против фашизма". Силовики стягивают в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин.

Очередное воскресенье в Миске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00.https://t.co/dHFTEqbyqb pic.twitter.com/3NbXCvCgdY — Onliner (@OnlinerBY) November 22, 2020

01:00

Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна". Ему известно о 523 белорусах, которые проходят по уголовным статьям. Среди них не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.

00:15

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан выйти на улицы 22 ноября. "Я поддерживаю каждого, кто завтра выйдет в свой двор и прогуляется по родному району. Каждый шаг ведет к свободной и справедливой Беларуси", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУПОПиК) "террористическими организациями" и подчеркнула, что у них "не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси". Ранее ряд белорусских Telegram-каналов анонсировал проведение 22 ноября "Марша против фашизма".

00:00

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится в изоляторе в Жодино, заявила, что не жалеет о порванном на границе загранпаспорте. "Не изменила бы ни одного решения. И не жалею ни на йоту ни о кампании, ни о паспорте, ни об отказе покидать Беларусь", — написала Мария Колесникова в письме своей сестре Татьяне Хомич, которое та опубликовала в соцсети Facebook. Арест Колесниковой был продлен до 8 января. Суд отклонил жалобу ее защиты на продление срока заключения оппозиционерки под стражу.