"Марш против террора" в Минске: стрельба в воздух и вездеходы с пулеметами
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В преддверии очередной несанкционированной акции протеста в Минске появились бронированные вездеходы с пулеметами. Спецтехнику регулярно стягивают в центр города после президентских выборов, но подобные машины появились впервые.

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Выстрелы и хлопки, похожие на взрывы светошумовых гранат, раздавались на выезде из Минска, сообщает Интерфакс со ссылкой на очевидцев.

Часть участников акции протеста подошли к урочищу Куропаты на окраине Минска. Основную колонну демонстрантов не пропустили к Куропатам, начались задержания.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в район направлено большое число силовиков, за колонной протестующих численностью около двух тыс. человек, движущихся в сторону урочища по улице Карбышева, шла колонна спецтехники, в том числе водомет, порядка 10 машин с военными.

Куропаты- лесное урочище на северо-восточной границе Минска, где были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов.

Воскресный "Марш против террора" призван выразить несогласие с увольнениями, отчислениями из учебных заведений и избиениями участников протестных акций.

"Всех несогласных объявили врагами народа, которые подлежат в лучшем случае увольнению", — говорится в анонсе марша.

Практически сразу после начала демонстрации 20 силовиков в камуфляже с оружием в руках перекрыли проезжую часть проспекта Независимости по ходу движения колонны. Когда протестующие стали их обходить, сотрудники сил безопасности сделали несколько выстрелов в воздух, прямого столкновения не произошло.

Около полудня минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а мобильные операторы — об ограничении интернета по требованию госорганов.

Это первая крупная акция протеста после "национальной забастовки", объявленной с 26 октября соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах Светланой Тихановской.

Накануне в городе прошел марш женщин и акция людей с инвалидностью — на них собрались несколько сотен человек.

Итоги забастовки

"Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость", — именно под таким лозунгом должна была пройти забастовка, которая, впрочем, не привела к значительным изменениям в жизни Беларуси.

Волнения в той или иной степени прошли практически на каждом промышленном предприятии, но работа не останавливалась.

Забастовку поддержали сотни малых предприятий, в основном в сфере услуг.

26 октября не работали кафе, рестораны, пиццерии, бары, интернет-магазины, спортзалы, службы доставки. Некоторые из них просто закрылись, на некоторых появились таблички вроде "санитарный день" или "обновление программного обеспечения". Однако в течение недели подавляющее большинство из них продолжили работу.

Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги со счетов в банках.

Условия, при которых забастовка бы отменилась, неприемлемы для Александра Лукашенко — это его собственная отставка, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.

Недовольные итогами выборов в Беларуси пытались объявлять забастовки на промышленных предприятиях еще в августе. Но ни одна из этих акций не была по-настоящему массовой и не продолжалась дольше одного-двух дней.

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