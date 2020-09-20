"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш справедливости" - в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

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Начало марша было назначено на 14 часов по местному времени, но людей с флагами начали задерживать еще на пути к месту проведения акции.

Новая тактика служб безопасности привела к тому, что люди стали формировать колонны и доставать плакаты только возле Дворца спорта в центре города.

По данным портала Tut.by, в акции принимают участие несколько десятков тысяч человек.

В район Верховного суда и Дворца независимости в центре Минска стянуты техника и личный состав МВД и внутренних войск.

В городе снова наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Оператор связи A1 сообщил ТАСС, что скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов.

Участников марша накануне призывали принести плакаты с "фото и личными данными того, кто заслуживает народного трибунала".

Акции протеста в воскресенье прошли также в Гомеле, где протестующим удалось прорвать оцепление, Могилеве, Гродно и Бресте. В Гомеле всех протестующих довольно быстро разогнали, рассказал один из них Би-би-си. Он также сообщил, что были "точечные задержания".

В Бресте милиция применила против протестующих слезоточивый газ и сделала предупредительный выстрел в воздух, сообщил Би-би-си местный волонтер. Также сообщается, что демонстранты бросали в омоновцев бутылки, рассказали очевидцы Интерфаксу. В МВД Беларуси ТАССу подтвердили факт применения слезоточивого газа.

"Людей не много. До 1000. Гуляют по городу. ОМОН начал винтить небольшие группы еще на подходе к центру города. Во время задержаний были выстрелы в воздух и использовали газ", — рассказал собеседник Би-би-си в Бресте.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью РБК назвала чушью утверждения о планах о выходе из союза с Россией.

"Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло. Потому что у меня в программе три пункта. И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения", — сказала она в интервью агентству.