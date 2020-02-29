Марши памяти Бориса Немцова проходят в десятках городов России

В субботу в Москве и других российских городах проходят марши памяти Бориса Немцова, приуроченные к пятой годовщине гибели оппозиционного политика. В этом году участники шествия также выступят против изменений в Конституции и против дела "Сети" (запрещена в России).

В Москве шествие согласованно с властями с численностью участников до 30 тысяч человек, акция начнется в 14 часов по московскому времени. Марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова, и затем — почти до пересечения с Садовым кольцом, сообщается на странице акции в социальных сетях.

В Петербурге шествие памяти Немцова было согласовано лишь два дня назад. До этого власти дважды отказывали активистам в проведении акции в центре города.

Шествие от станции метро "Горьковская" должно завершиться на Троицкой площади. После него участники проведут траурную акцию у Соловецкого камня. По оценке корреспондента Би-би-си, на акцию уже пришло более тысячи человек. По словам очевидцев, четырех человек уже задержали.

Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что среди задержанных член движения "Чайный клуб" Артем Владимиров. Он держал плакат "Я знаю, кто заказал! А вы?".

В Санкт-Петербурге проходит марш памяти убитого пять лет назад политика Бориса Немцова. По разным оценкам, в шествии участвуют около тысячи человек. pic.twitter.com/Ik58yMGYzY — bbcrussian (@bbcrussian) February 29, 2020

Телеграм-канал помощи задержанным от партии "Яблоко" ночью сообщил, что Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал руководителям образовательных учреждений письмо с просьбой провести "профилактическую работу" и не допустить участия школьников в "несанкционированных мероприятиях".

В Екатеринбурге в шествии и митинге приняли участие несколько сотен человек.

Во Владивостоке участники устроили одиночные пикеты, полиция задержала несколько человек. Издание "Сибирь.Реалии" сообщило, что представители МВД с самого начала пытались не допустить проведения акции и подходили беседовать с каждым, у кого в руках были плакаты.

Новосибирские власти не согласовали шествие, поэтому несколько десятков человек, собравшихся в центре города, пошли по заготовленному маршруту с цветами, но без плакатов. Некоторые участники акции в Новосибирске пришли с плакатами против дела "Сети".

В Иркутске на согласованную акцию также пришли несколько десятков человек.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в нескольких десятков метров от стен Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета. По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни.

Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. В итоге коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными.

На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил обвиняемых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова и оппозиция в эту версию не верят.