Март Хельме: Германия скоро будет по сравнению с Эстонией карликом. Независимость Эстонии - необходимый США "санитарный кордон"

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и министр внутренних дел Март Хельме во время выступления в Тарту на организованной местным отделением EKRE конференции "Выбор Эстонии: демократия или демократура?" затронул и вопросы внешней политики. В ходе выступления прозвучало соображение о том, что Германия в военном смысле малозначительная и несостоятельная страна.

"Германия по сравнению с Эстонией уже скоро станет военным карликом,потому что если на учениях на симуляторе стреляют из винтовок… — ничего не поделать.

Я был несколько лет назад как член комиссии по гособороне в Германии, я нигде не видел таких унылых генералов, как в Германии — они все только плакались о том, как у них не хватает людей, как у них не хватает денег, как им не заказывают оружие, как у них всё катится вниз.

Всякое может быть. Но Германия не та страна, которая способна или у которой есть воля защищать Эстонию или другие страны Балтии в случае войны. Так что у нас здесь нет особо большого выбора.

Выбор очень ограничен. Но выбор есть, выбор есть всегда. Но приемлемы ли для нас эти варианты — это отдельный вопрос. Так что здесь… все это не отвечает действительности — все эти разговоры о том, что нам не помогут, если мы не будем такими-то, а если мы будем другими, то на помощь придут. Здесь — геополитика. Здесь разделение сфер интересов больших стран", — сказал Хельме однопартийцам.

Эстония пришла к заключению, что независимость Эстонской Республики нужна прежде всего Соединенным Штатам Америки, потому что именно с помощью нашей независимости вроде бы можно предотвратить образование "Евразийской коалиции".

"Поверьте мне, ни в коей мере, ни на секунду не будет в интересах Соединенных Штатов допустить возникновение ситуации, где Германия и Россия будут заодно, где возникнет Большая Евроазиатская коалиция, чьим единственным естественным противником будут Соединенные Штаты Америки. Большая Евроазиатская коалиция означает Китай, Россия, Западная Европа.

Американцам нужны мы, американцам нужна наша независимость, американцы нуждаются в нас как в санитарном кордоне, чтобы эта коалиция не возникла. И вся эта поддержка гомосексуалистов или их неподдержка в этой геополитической борьбе абсолютно не имеет никакого значения. Это лишь спор, ведущийся в каких-то рамках идеологической борьбы, спорный момент. Никакого реального геополитического покрытия у этих случаев просто нет".