Машина посольства России подорвалась на взрывном устройстве в Кабуле

Автомобиль посольства России подорвался в столице Афганистана Кабуле на самодельном взрывном устройстве, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она рассказала, что инцидент произошел неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле. Находившиеся в автомобиле сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию.
По предварительной версии, объектом террористической атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту.