Машина с участницами Pussy Riot наехала на сержанта полиции в Москве, адвокат выступил с опровержением

Полиция в субботу вечером задержала в центре Москвы участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн после того, как они задели полицейского автомобилем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

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"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейскому, который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, оказали помощь врачи.

Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, добавил источник.

В то же время адвокат Дмитрий Захватов заявил, что Алехина и Штейн 23 января вообще не находились за рулем, а потерпевший и правоохранительные органы пока не предъявляли никаких претензий. В то же время Захватов подтвердил, что Алехина и муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн задержаны, и на них составлены протоколы об организации несогласованной акции.

Административные протоколы

"Они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Навального. Они вышли, и за это их привлекли. Их задержали и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - пояснил адвокат.

Ранее правозащитный портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на участника Pussy Riot Тима Бесцвета сообщил, что Алехину и Штейн на ночь оставили в ОВД "Арбат". Вместе с ними была задержана режиссер Виктория Нарахса, ее обвинили в неповиновении полицейскому.