Машина с участницами Pussy Riot наехала на сержанта полиции в Москве
Foto: AP/Scanpix

Полиция в субботу вечером задержала в центре Москвы участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн после того, как они задели полицейского автомобилем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

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"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейскому, который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, оказали помощь врачи.

Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, добавил источник.

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Интерфакс

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Интерфакс

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