Машина врезалась в ворота посольства РФ в Румынии и загорелась
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Машина врезалась в ворота российского посольства в Румынии и загорелась, водитель погиб. Пассажиров в салоне автомобиля не было. Об этом со ссылкой на телеканал Digi 24 сообщает РБК.

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"Пожар произошел в среду утром возле посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание. В результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — передает канал.

По данным источников телеканала, после столкновения дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. В ответ тот отказался и что-то выкрикнул, после чего началось возгорание.

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