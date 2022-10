Маск не исключил ядерной войны и предложил "мирный план" окончания войны в Украине

Богатейший человек в мире, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в "Твиттере", что одним из возможных, хотя и маловероятных исходов конфликта в Украине может стать ядерная война.

При этом Маск предложил собственный "мирный план", который, по его мнению, мог бы помочь закончить войну. Он состоит из четырех пунктов:

Маск признает, что "в конечном счете очень вероятно, что результат будет именно таким — вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого".

При этом бизнесмен разместил под своими "предложениями" форму для голосования и варианты: "да" и "нет".

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022