Маски долой: во Франции снимают ковидные ограничения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во Франции с сегодняшнего дня отменяются большинство ковидных ограничений, передает телеканал Euronews.

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Вакцинный паспорт больше не требуется для доступа в места общественного пользования, такие как рестораны, бары, кинотеатры и спортивные центры, ношение масок отныне обязательно только в общественном транспорте.

При этом в стране вновь наблюдается рост инфицирования коронавирусом, и некоторые эксперты отмечают, что после президентских выборов, которые пройдут в апреле, часть ограничений может вернуться.

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