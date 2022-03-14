Маски долой: во Франции снимают ковидные ограничения

Во Франции с сегодняшнего дня отменяются большинство ковидных ограничений, передает телеканал Euronews.
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Вакцинный паспорт больше не требуется для доступа в места общественного пользования, такие как рестораны, бары, кинотеатры и спортивные центры, ношение масок отныне обязательно только в общественном транспорте.
При этом в стране вновь наблюдается рост инфицирования коронавирусом, и некоторые эксперты отмечают, что после президентских выборов, которые пройдут в апреле, часть ограничений может вернуться.
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