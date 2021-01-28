Масштабные обыски у оппозиции в Москве. Задержан брат Навального и еще три человека

Полиция одновременно нагрянула с обысками по более 15 адресам в Москве к людям, тем или иным образом связанным с Алексеем Навальным и с протестами в его поддержку. Соратники Навального сообщили, что обыски идут по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций 23 января.

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Квартиры Навального

Полицейские пришли с обысками сразу в две квартиры политика - в Марьино, где сейчас живет его брат Олег Навальный, и на "Автозаводской", где находилась его жена Юлия.

Навальная громко сказала через дверь, что не будет открывать, пока не приедет адвокат. Но в итоге полиция все-таки проникла внутрь, а вот защитник Вероника Полякова осталась стоять за дверью.

Неоднократные попытки адвоката пройти в квартиру или хотя бы вызвать на лестничную клетку следователя долгое время ни к чему не приводили. У квартиры Навальных при этом заклеили дверной глазок и камеры видеонаблюдения.

Адвоката не пускают в квартиру Юлии Навальной. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/LWIYXoc8Wj — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 27, 2021

В конце концов адвокатов Полякову и Светлану Давыдову все же пустили в квартиру к Навальной, сообщил корреспондент "Дождя".

У квартиры политика задержали его помощника Илью Пахомова. Его оставили на ночь в камере ОВД Внуково.

Протокол на Пахомова составили по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По данным юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Вячеслава Гимади, дело связано с тем, что Пахомов сидел в кафе в аэропорту Внуково в ожидании Навального 17 января.

Всем привет из Солнцевского суда!

Вчера вечером меня у дома Юлии Навальной задержало ФСБ, потом, как опасного преступника, везли на автобусе в окружении людей в балаклавах и даже с мигалкой) pic.twitter.com/AGnrNSxZCU — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) January 28, 2021

Брата Навального увезли из квартиры в Марьино люди в форме. Полицейские при этом оттеснили журналистов и заставили их подняться на этаж выше, когда выводили Олега Навального из квартиры, пишет "Медиазона". Во время этого несколько человек упали, отмечает "МБХ медиа".

Силовики оттеснили журналистов от квартиры Навального, где проходил обыск. В этот момент, по данным «МБХ медиа», из квартиры вывели брата политика Олегаhttps://t.co/8uxwZIkgrf Видео: @RTVi pic.twitter.com/dQK1YYn3Lr — Медиазона (@mediazzzona) January 27, 2021

После обыска Олега Навального задержали по статье 236 УК, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Его увезли в в ИВС на Петровку, 38.

Силовики вышли из квартиры Юлии Навальной в первом часу ночи, писал "МБХ медиа". "Провели обыск. Сломали входную дверь. Изъяли технику и телефоны", - сообщила изданию адвокат Светлана Давыдова.

ФБК и "Навальный Live"

Вскоре после новости о начале обыска в Марьино юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что силовики пришли с обысками на канал "Навальный Live", а Жданов написал в "Твиттере" об обысках в самом фонде.

Вот так выглядят сейчас обыски в ФБК. Силовики как обычно перекрывают доступ ко всему коридору, и сотрудники других компаний не могут попасть к себе в офисы. Видео: подписчик @MBKhMedia pic.twitter.com/4ZUHweSZyd — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 27, 2021

Позже стало известно, что Соболь повезут домой, чтобы там продолжить следственные действия.

Сейчас идёт обыск в ФБК, после этого Соболь @SobolLubov повезут на обыск в ее квартире по делу о якобы нарушенных санитарных нормах. У Соболь и ее семьи уже был обыск по уголовному делу перед самым Новым годом. Теперь ещё раз хотят изъять ноутбук ее малолетней дочери? — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 27, 2021

На обыск из спецприемника

Двух соратников Навального - пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова - полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они отбывают административные аресты. После того, как обыск у Ярмыш закончился, ее отвезли обратно отбывать арест, сообщил "МБХ медиа".

Ярмыш и Албурова арестовали еще до акции протеста 23 января за призывы прийти на нее. По закону обыск нельзя проводить в отсутствии хозяина квартиры.

Полицейские взломали дверь в квартиру Албурова, следует из видео, опубликованного "МБХ медиа".

Подруга Албурова Анна Великок сообщила в "Твиттере", что при обыске из его квартиры изъяли старые ноутбуки, телефоны, книгу "Putin's Kleptocracy", агитационные материалы за Навального от 2013 года и за Соболь, Ляскина и Навального из 2011-2014 годов.

К кому еще пришли силовики

Из спецприемника не стали забирать на обыск координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Он сейчас отбывает административный арест - пять суток. Дома был его отец.

"Обыск у папы Олега закончился, он только что позвонил. Изъяли один телефон и один айпад. Семья в порядке, держались во время обыска героически, вообще не нервничали. Горжусь!" - написала в телеграм-канале журналистка Елизавета Нестерова.

Степанова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении саниторно-эпидемиологических правил.

Примерно в то же самое время, когда проходили другие обыски, полицейские задержали Анастасию Васильеву, руководительницу "Альянса врачей", который сотрудничает с ФБК. Ее забрали из кафе и повезли домой.

Васильева во время обыска играла на фортепиано.

Обыск в квартире @DrAnastasy

продолжается. Раз нарушила санитарный режим — изъять технику! С ковидом только так и можно бороться. Анастасия отлично играет и на хамство внимания не обращает. Героическая женщина! ✊🏻 pic.twitter.com/Xif3BGljkI — zakharova ❌ (@exCheremnova) January 27, 2021

После первого обыска силовики в третьем часу ночи вернулись к ней в квартиру. "Грозятся взламывать дверь", - написала Васильева в "Твиттере". Ее увезли ее в здание главного управления МВД по Москве на Петровке, 38.

Васильеву так же, как и Соболь, задержали на 48 часов по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полицейские задержали на такой же срок по тому же делу участницу Pussy Riot Марию Алехину, которая на днях уже была оштрафована за призывы протестовать 23 января. Обыск прошел у ее матери. Она сообщила "Медиазоне", что силовики забрали только загранпаспорт дочери.

Где находится сама Алехина, было непонятно, поскольку она не выходила на связь. Активистка "Другой России" Ольга Шалина сообщала "Медиазоне", что последний раз они с Алехиной виделись около Мосгорсуда, куда пришли поддержать задержанных. Алехина сказала, что пойдет за кофе, но не вернулась. Позже стало известно, что у Мосгорсуда ее задержали и повезли на обыск к муниципальному депутату Люсе Штейн.

По данным "Открытой России", силовики приехали с Алехиной и выломали дверь в квартиру Штейн, которую та снимает. Сама Штейн в тот момент была в суде на апелляции. По данным "Открытой России", при обыске у нее изъяли компьютер и телефон. Алехину увезли на ночной допрос.

Невозможно было связаться с гражданским активистом Константином Котовым, который недавно освободился из колонии, отбыв срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах.

Котов вышел из дома забрать заказ из магазина и перестал выходить на связь, сообщала правозащитница Алла Фролова. Позже проект "ОВД-Инфо" сообщил, что, судя по геолокации телефона активиста, тот находится в аэропорту Внуково. Котов был среди тех, кто приезжал во Внуково встречать Навального из Германии.

Котова оставили на ночь в линейном отделе полиции в аэропорту Внуково, на него составили протокол по статье о невыполнении требования полицейского, сказала позже адвокат от "ОВД-Инфо" Мария Эйсмонт.

Обыск также прошел в квартире матери главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, пишет издание. Силовики пришли по месту его прописки в Алтуфьево, обыск шел около четырех часов, изъяли только жесткий диск.

Обыск в среду прошел и у пресс-секретаря "Гражданского общества" Егора Илюшкина, также отбывающего административный арест. В квартире была его сестра, так что самого его на обыск не доставили, писал телеграм-канал Avtozak Live. Обыск уже закончился.

Кроме того, с обысками приходили в квартиру пресс-секретаря штаба Юлии Галяминой Николая Касьяна и домой к члену Либертарианской партии России Игорю Ефремову. Ефремов написал, что у него проводят сразу два обыска - по адресу прописки и по другому (по какому - не уточняется). Поздно ночью он сообщил, что обыск закончился, полицейские опечатали его квартиру и забрали ключи.

Следователи изъяли из квартиры Ефремова личные записи и электронные носители информации, пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Оксану Опаренко. Следственные действия продолжались более восьми часов.

МВД проводит обыски у сторонников Навального, чтобы найти электронные носители, "содержащие призывы неограниченного круга лиц принять участие в несогласованной акции 23 января", говорится в постановлении на проведение обыска у Ефремова, на которое ссылается "Медиазона".

У Касьяна "следователь ничего не изъял и "формально допросил" находившуюся в квартире мать, написало "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Самого активиста во время обыска в квартире не было.

Полицейские также пришли с обыском к активистке, создательнице телеграм-канала "Свободу России" Александре Калистратовой.

В квартире, по данным телеграм-канала, на момент обыска были ее родители и адвокат Мария Эйсмонт. Ранее в среду Калистратову арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация митинга). Это максимальный срок по этой статье.

С чем связаны обыски

Жданов сразу сообщил, что, по его данным, обыски МВД проводит в рамках статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом же сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В полиции это официально не подтверждали. Однако практически одновременно с началом обысков МВД опубликовало релиз, в котором подтвердила сообщения СМИ о том, что еще 23 января было возбуждено уголовное дело по этой статье.

Дело возбуждено по первой части статьи 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

По версии следствия, "неустановленные лица" с 18 по 23 января в соцсетях опубликовали посты с призывом участвовать в акции в поддержку Навального на Пушкинской площади. В результате днем 23 января не менее 500 человек, "действуя по вышеуказанному призыву", приехали в центр Москвы. Среди них были те, кто на основании постановления главного санврача Москвы должен был находиться на изоляции.

"Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства", - говорится в заявлении МВД.

Ранее соратники Навального сообщали, что по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в качестве свидетелей допрашивали Ярмыш, Албурова и Степанова.

Следователь после обыска в квартире допросил Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, подтвердила адвокат Валерия Аршинова.

Правозащитник Павел Чиков из "Агоры" сообщил, что обыски санкционировали судьи Тверского суда Москвы. "Вчера в Тверском суде приняли 29 ходатайств об обысках в жилище", - написал он в своем телеграм-канале.