Массовая гибель российских военных под обстрелом в Макеевке: как это объясняют в России?

Число погибших российских военнослужащих под завалами здания ПТУ в Макеевке может быть выше официальных данных. Здание, в котором, предположительно, находились около 600 российских военных, в новогоднюю ночь подверглось мощному ракетному удару. Минобороны России в понедельник признало гибель 63 человек. Очевидцы событий считают, что погибших больше.

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"Разбор завалов продолжается до сих пор и, к сожалению, количество жертв этой трагедии может быть больше", - сообщил из Донецка автор провоенного телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов. По его словам, среди тех, кто попал под удар украинских "Хаймарсов" - как мобилизованные, так и кадровые военнослужащие, в том числе из Росгвардии, из СОБРа.

"По моей личной информации, удар был нанесен не только по этой располаге, но и еще по одному месту в Макеевке", - передает Пегов.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что при обстреле ПТУ в Макеевке погибли мобилизованные из Самарской области. Власти пообещали предоставить сведения о раненых во вторник, в открытом доступе этих данных нет. Тем временем в области уже начались мероприятия в память о погибших военнослужащих, а в группе самарских мобилизованных объявили срочный сбор вещей для мобилизованных, выживших во время удара.

По информации близкого к российским силовым структурам телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, для уцелевших при ракетном ударе в Макеевке собирают 130 спальников. Остальные, кто находился в здании, по данным телеграм-канала - раненые и убитые.

"Знаю только, что многих разорвало на части до такой степени, что от тел практически ничего не осталось. Знаю, что буквально мозги с ботинок снимали", - говорит жена одного из мобилизованных. Супруга другого мобилизованного сообщила, что раненых доставили в госпиталь в Ростовскую область. "Мне муж написал просто несколько слов, что жив и здоров. Звонили еще парни, голые ходят там. В шлепках, кто выжил. Ничего нет: ни вещей, ни лекарств, ни денег, не еды... Ужас просто", - рассказала она.

Кто виноват?

Мнения российских "военкоров" и блогеров по поводу того, кто несёт ответственность за случившееся, разделились. Одни винят во всём самих мобилизованных - якобы они активно пользовались телефонами с российскими сим-картами в новогоднюю ночь и тем самым выдали своё расположение. Другие считают, что виновно командование, разместившее военных кучно, да еще и рядом со складом боеприпасов. Третьи подозревают местных информаторов, связанных с ВСУ, и не исключают даже предательство.

Источник ВЧК-ОГПУ скептически относится к сообщениям об использовании сотовой связи как причине точного удара по ПТУ в Макеевке.

"Макеевка это маленький городок, рядом с Донецком и соответственно, все видят кто и что в располаге появилось. Особенно, когда это много бойцов и техники. Даже там не все настроены пророссийски. И наводчики есть, и корректировщики. Но, несмотря на это, там периодически размещают мобилизованных. Более того, в те края уже прилетал HIMARS. Минувшим летом таким же прилётом в труху был разбит штаб танкового батальона в Горловке. Этот факт не освещался, о нем мало кому известно", - рассказывает он.

По словам источника, в тот раз новобранцы остались живы благодаря случаю, и едва ли ВСУ ориентировались на сигналы сотовой связи.

К тому же многие мобилизованные рассказывают, что у них отбирают телефоны сразу же по прибытии в часть. Да и пользоваться российскими сим-картами в роуминге на территории Украины очень дорого.

Андрей Медведев, вице-спикер Мосгордумы, сотрудник ВГТРК, в своем телеграм-канале:

"Это было предсказуемо. Что вину за трагедию в Макеевке станут пытаться вешать на самих бойцов. Дескать, вот они включили телефоны и их тут же по скоплению симкарт выявили. Ну конечно. Виноват не тот командир, кто отдал приказ разместить личный состав в здании ПТУ. Не тот, кто не позаботился предварительно о средствах маскировки. Не тот виновен, кто не стал бойцов рассаживать по подвалам. А простой боец с телефоном, оказывается, виноват в беде. Сам, так сказать, себя подвёл под обстрел. Да ещё и подвёл уважаемых людей своим проступком, салаты им кушать в праздник помешал.

Это иллюстрация выражения "города берут солдаты, а войну выигрывают генералы".

Бойцовый кот Мурз - военнослужащий одной из частей самопровозглашенной ДНР, автор телеграм-канала "Нам пишут из Янины":

"Кто-то вполне конкретный, какой-то российский военный, счёл допустимым на 11-м месяце войны, после нескольких месяцев ракетных ударов по артскладам и располагам, которые уже повлекли за собой множество жертв и снарядный голод, согнать в кучу мобилизованных, обложить их боеприпасами, обставить техникой, сделать идеальную цель.

Человек перед началом второй волны мобилизации создал все условия для того, чтобы она была сорвана повсеместными бунтами мобилизованных".

Российский блогер Игорь Димитриев, автор телеграм-канала "Русский ориенталист":

"Про то, как противостоять ударам пишут уже все - рассредоточение. Где-то получается, где-то нет, продолжают свозить всех в один ангар. Почему? Во-первых, логистика. А вторая причина в том, что распыление сил, рассредоточение ведёт к децентрализации - а децентрализация противоречит самому главному принципу устройства российской армии и государства.

И с этой точки зрения лучше потерять хоть половину армии, телефоны запретить, факты скрыть, но контроль над ней сохранить".

IanMatveev, пользователь "Твиттера":

"Всего на фронте сейчас от 150 до 200 тысяч мобилизованных. Думаю, не меньше половины (75 - 100 тысяч) из них - в тылу и очень многие как раз в Донецке и окрестностях, просто потому что там с логистикой проще. И вот представьте, что вы должны разместить по городу 20 000 человек. То есть вы возьмете и распихаете их по 2000 подвалов по всему городу. Мобилизованных. Без дисциплины, опыта и желания воевать. Что получится? Одни разбегутся, другие пойдут воровать и повально все - напьются в зюзю. 20 000 солдат исчезнут!

Понимаете, к чему я клоню да? Тот, кто размещал мобилизованных в одном месте, наверняка был не слишком умным. Был бы умным, свалил бы с войны. Но и делал он это явно от безысходности. Иначе контролировать их было бы невозможно. Да и мест (тех самых подвалов), думаю, не так много.

Не забудьте и то, что мобилизованных зачастую надо буквально охранять. Они же разбегутся чуть что. Многие эксперты и генералы говорят, что новая живая сила (мобилизованные) это преимущество российской армии. Так чтобы это преимущество реализовать, его как раз надо концентрировать.

Понятно, что концентрировать не в одной школе или ПТУ, а на фронте. Но туда надо еще довезти - все эти батальоны. Не растеряв их по подвалам, не раскидав их не пойми где без дисциплины. Отсюда и такие решения, как расположение батальона в одном месте".