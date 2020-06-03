Массовые протесты могут привести к новому скачку заболеваемости Covid-19 в США

До того как тысячи американцев на прошлой неделе вышли на улицы, протестуя против злоупотребления властью полицией, они провели несколько месяцев дома в попытке сдержать распространение SARS-CoV-2. Специалисты и политики опасаются, что протесты приведут к новой вспышке заболевания, передает The New York Times.

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Для некоторых жителей США коронавирус стал причиной остаться дома и наблюдать за протестами из окна или через телевизор. Другие считают, что полицейское насилие тоже является эпидемией и готовы рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы выразить поддержку афроамериканцам.

В Лос-Анджелесе лидеры города выразили обеспокоенность, что протесты могут ускорить распространение Covid-19, но в то же время выразили поддержку протестующим и их праву выразить гнев из-за смерти Джорджа Флойда, убитого при задержании полицией. Мэр Эрик Гарсетти предупредил, что такие собрания могут стать “мероприятиями-суперраспространителями”, как это было во время пандемии гриппа в 1918 году, когда парады и большие собрания привели ко второй, более смертельной волне гриппа.

Эпидемиологи говорят, что протесты практически точно приведут к новым случаям заболевания. Большие собрания людей и до этого провоцировали новые вспышки. Слезоточивый газ, вызывающий кашель, отгон протестующих на небольшие площади для лучшего контроля над толпой, размещение арестованных в автобусах, также могут способствовать росту заболеваемости.

Однако эксперты по вопросам общественного здоровья подчеркивают, что полицейское насилие по отношению к черным людям в Америке также является кризисом общественного здоровья. Протесты подогреваются злостью на неравенство в здравоохранении, экономике и социальной сфере - показатели смертности от Covid-19 были существенно выше среди черных американцев. Специалисты призывают позволить людям безопасно присоединится к демонстрациям.