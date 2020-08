Массовые протесты в Беларуси: что известно к вечеру четверга (дополнено в 19.30)

В Беларуси не прекращаются массовые протесты, которые начались 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована. Портал Delfi обобщает информацию, как развивались события в четверг, 13 августа.

Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня. Массовых столкновений не происходило, а задержания были в основном точечными.

Как отметила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, в Минске и Барановичах автомобилисты сбивали сотрудников ГАИ, "для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие". Также в Минске ОМОН задержал двух молодых людей, которые делали "коктейли Молотова".

Всего во время массовых акций протеста 12 августа милиция задержала около 700 человек. Таким образом, общее количество задержанных с начала беспорядков приблизилось к семи тысячам. О том, сколько людей пострадали от рук силовиков, в отчете МВД ничего не сказано.

На улицы городов Беларуси второй день подряд вышли женщины. Они выстраивались вдоль дорог взявшись за руки, формируя так называемые цепи солидарности.

Накануне в "цепь солидарности" выстроились несколько сотен женщин у Комаровского рынка в Минске, схожие акции проходили и в других районах города, а также в других регионах страны.

Фото и видео акций опубликовал проект Tut.by Telegram-канал "Выборы видишь?". На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках были цветы. На одном из видео вдоль дороги идет колонна девушек с цветами в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им, приветствуя.

Еще одно видео с акции запостил Onliner: в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов при этом нет.

В связи с последними событиями в Беларуси начались стихийные митинги на предприятиях. Люди протестуют против применения насилия к демонстрантам, незаконных задержаний и против фальсификации результатов выборов.

В Минске, по данным корреспондентов "Интерфакса", других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители разных компаний. Так, на "Керамине" вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны — МАПИД — вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta. Позже протестующие собрались и у здания государственного телеканала ОНТ.

Тем временем работники БелАЗ вышли с требованием обеспечить честные выборы. Люди возмущены не только результатами выборов, но и тем, что автобусы производства БелАЗ использовались милицией для задержания протестующих. Работу остановили несколько сотен рабочих, к заводу подошли местные жители, скандируя "Власть с народом!" и "БелАЗ, спасибо!".

Руководство завода попросило рабочих разойтись, так как обеденный перерыв закончился, но люди сказали, что не разойдутся, пока из города не уберут ОМОН. Рабочие поделились с журналистами, что сотрудники ОМОНа стали задерживать и избивать их коллег и сограждан без причин.

Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus. #ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway #Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs

Против насилия выступили медики различных больниц, стоматологических клиник и поликлиник. Устроить протест планируют и сотрудники скорой помощи.

Неизвестные вооруженные люди пришли с визитом в офисы "Яндекса" в Минске. "Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", — сообщил собеседник ТАСС.

"Яндекс" подтвердил случившиеся, но от развернутых комментариев отказался. Позже компания сообщила, что люди, нагрянувшие в офис, представились сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. После обыска они покинули помещения, оборудование и документы не изымались.

"Белорусское радио" сообщило, что обыск прошел также в офисе Uber. "Яндекс" и Uber в Минске являются частью одной корпорации. Причем один из офисов "Яндекса" в Минске находится на проспекте Дзержинского, где проходили столкновения протестующих с силовиками.

Ведущие белорусских госканалов "Беларусь 1" и ОНТ объявили о своем увольнении на фоне массовых протестов в стране.

Ведущий развлекательных проектов Евгений Перлин, который вел прямые эфиры на телевидении с 2009 года, написал в своем Facebook, что "сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались". "Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь", — сообщил он.

Соведущий Перлина Андрей Макаенок сказал, что принял решение об уходе давно, но "не хотел хайповать на этой теме". "Сложно говорить "доброе утро", если по факту оно не сильно доброе Если раньше я всегда оставался в нейтралитете, потому что был уверен: когда ситуация не очень, должен быть человек-позитив, который поддерживает всех своей улыбкой. Но сейчас понимаю, что мои улыбки из телевизора, наверное, уже не нужны. Это улыбка скорее кощунственная, в нынешней ситуации в стране она больше не воодушевляет зрителей", — сказал Макаенок КП.

Ведущий военной программы "Арсенал" Владимир Бурко обратился к руководству вооруженных сил Беларуси. Он отметил, что пять лет негласно был медийным лицом Министерства обороны республики и рассказывал "о том, что наша армия самая доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав — пример для подражания".

"Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей", — сказал Бурко.

Меж тем ведущая ОНТ Ольга Богатыревич опубликовала в Instagram фото заявления об увольнении "по соглашению сторон", подписанное 12 августа. "Нас мало, но мы есть!!!" — написала она. В сториз Богатыревич добавила: "Лучше поздно, чем никогда".

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, посвященное обеспечению безопасности граждан и защиты конституционно строя. Глава государства на этом собрании заявил, что основную часть протестующих в республике составляют люди с криминальным прошлым и безработные.

"Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", — цитирует Лукашенко ТАСС.

Лукашенко добавил, что всем неработающим белорусам должна быть предложена работа. "И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай Бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно", — отметил Лукашенко, поручив правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

Четверо кандидатов в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко. Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень уже подали в ЦИК жалобы на результаты голосования. Первой результаты выборов оспорила перебравшаяся в Литву Светлана Тихановская. Она направила жалобу в ЦИК еще 10 августа.

Как известно, выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. Согласно отчету ЦИК, Лукашенко поддержали 80,08% избирателей, а Тихановскую — 10,09%. За Канопацкую проголосовали 1,68%, за Дмитриева — 1,21%, а за Черченя — 1,15%. Еще 4,6% выступили против всех.

Некоторые жители Беларуси посчитали, что победа действующего президента была сфальсифицирована, что и привело к массовым протестам.

В соцсетях активно обсуждается тема протестов в Беларуси. Ряд известных людей уже высказались в поддержку Беларуси. Теперь комментарий под этой темой оставил и Илон Маск. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользовательнице "Твиттера" на сообщение о протестах.

Пользовательница написала: "Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают" свои выборы". Она отметила аккаунты Маска и Билла Гейтса и попросила подписчиков распространить ее сообщение по сети.

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь

Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice — use it now.

Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb

— Эрвин Вейков 🤍❤️🤍 (@renarddemoscou) August 12, 2020