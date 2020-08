Массовые протесты в Беларуси: что известно к вечеру четверга

В Беларуси не прекращаются массовые протесты, которые начались 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов по стране. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована. Портал Delfi обобщает информацию, как развивались события в четверг, 13 августа.

Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня. Массовых столкновений не происходило, а задержания были в основном точечными.

Как отметила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, в Минске и Барановичах автомобилисты сбивали сотрудников ГАИ, "для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие". Также в Минске ОМОН задержал двух молодых людей, которые делали "коктейли Молотова". Всего во время массовых акций протеста 12 августа милиция задержала около 700 человек. Общее количество задержанных с начала беспорядков приблизилось к семи тысячам.

На улицы городов Беларуси второй день подряд вышли женщины. Они выстраивались вдоль дорог взявшись за руки, формируя так называемые цепи солидарности.

Накануне в "цепь солидарности" выстроились несколько сотен женщин у Комаровского рынка в Минске, схожие акции проходили и в других районах города, а также в других регионах страны.

Фото и видео акций опубликовал проект Tut.by Telegram-канал "Выборы видишь?". На них видно, что вдоль проспекта в живую цепь выстроились по меньшей мере несколько десятков женщин, у многих в руках были цветы. На одном из видео вдоль дороги идет колонна девушек с цветами в поднятых руках. Проезжающие мимо машины сигналят им, приветствуя.

Еще одно видео с акции запостил Onliner: в цепи стоят десятки девушек, в руках у них белые цветы, вырезанные из бумаги сердечки и белые шарики. Плакатов и лозунгов при этом нет.

В связи с последними событиями в Беларуси начались стихийные митинги на предприятиях. Люди протестуют против применения насилия к демонстрантам, незаконных задержаний и против фальсификации результатов выборов.

В Минске, по данным корреспондентов "Интерфакса", других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители разных компаний. Так, на "Керамине" вышли с протестом около 400 человек, в том числе начальники цехов и руководство маркетингового отдела, сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

Рабочие одного из крупнейших строительных предприятий страны — МАПИД — вышли на улицу перед заводом, сообщает телеграм-канал Nexta. Позже протестующие собрались и у здания государственного телеканала ОНТ.

Тем временем работники БелАЗ вышли с требованием обеспечить честные выборы. Люди возмущены не только результатами выборов, но и тем, что автобусы производства БелАЗ использовались милицией для задержания протестующих. Работу остановили несколько сотен рабочих, к заводу подошли местные жители, скандируя "Власть с народом!" и "БелАЗ, спасибо!".

Руководство завода попросило рабочих разойтись, так как обеденный перерыв закончился, но люди сказали, что не разойдутся, пока из города не уберут ОМОН. Рабочие поделились с журналистами, что сотрудники ОМОНа стали задерживать и избивать их коллег и сограждан без причин.

Hundreds of workers are on strike at BelAZ, the dump trucks manufacturer and one of the largest enterprises in Belarus.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/wEaJXG2Qqs