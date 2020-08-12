Массовые протесты в Беларуси: что известно к вечеру среды

В Беларуси продолжаются массовые протесты, которые начались 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, набравшего более 80% голосов. Протестующие требуют аннулировать результаты, поскольку считают, что победа действующего президента была сфальсифицирована. Портал Delfi обобщает информацию, как развивались события в среду, 12 августа.

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В Минске — баррикады и резиновые пули



По данным СМИ, наиболее ожесточенные столкновения протестующих с силовиками в третью ночь после президентских выборов прошли в районе Каменная Горка в Минске.

Издание "Наша Нiва" написала, что протестующие выламывали тротуарную плитку и забрасывали ей силовиков. Агентство РИА "Новости", в свою очередь, сообщило, что протестующие выстроили баррикады из мусорных баков и камней. На улицах Минска были замечены бронетранспортеры. Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих резиновые пули.

Сразу несколько СМИ сообщили о жестких столкновениях белорусского ОМОНа с протестующими на проспекте Рокоссовского в Минске. Милицейский спецназ выламывал двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытались выкурить прячущихся в подъездах протестующих.

Протесты проходят и в других городах. В Гродно перекрыт центр города. В Бобруйске и Бресте проходят задержания. За трое суток, по данным МВД Беларуси, в стране задержаны более шести тысяч человек.

Силовики в Бресте стреляют на поражение



Во время столкновений протестующих с силовиками в Бресте в ночь на 12 августа милиция открыла огонь на поражение, один человек получил ранение. Портал телеканала "Дождь" со ссылкой пресс-службу МВД сообщил, что во время акции протеста на милиционеров напала "группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках".

Милиция попыталась успокоить протестантов выстрелами в воздух, но они не помогли. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", — заявили в пресс-службе.

"Еврорадио" узнало, что пострадавший получил серьезное ранение в голову и перелом свода черепа с переходом на основание.

Хаос и беспорядки в других городах



Как сообщил Telegram-канал "Беларусь головного мозга", в Гродно бронированный джип белорусских силовиков врезался в легковой автомобиль. При столкновении была ранена пятилетняя девочка. Очевидцы видели разбитую машину и женщину в крови с ребенком на руках. Сообщается, что они доставлены в больницу, а отец ребенка задержан.

В центре Жлобина активисты в ночь на среду подняли на флагшток бело-красно-белый флаг, который считается символом оппозиции Лукашенко, а в городе Лида протестующие закидывали камнями милицейские машины. Столкновения и задержания прошли также в Гродно и Жабинке, где сгорела милицейская машина.

В Бобруйске задержанных заставляли подписывать бумагу о том, что если их задержат еще раз, им вменят организацию беспорядков — до 15 лет колонии, рассказал читатель Kyky.

Координаторы задержаны, пиротехника под запретом



Госагенство БелТА 12 августа сообщило о задержании координаторов массовых протестов в Минске. Один из задержанных, по данным СМИ, руководил действиями троих подчиненных. Согласно информации агентства, он осуществлял действия по координации акций с 17-го этажа здания гостиницы "Беларусь". Данные о личности задержанного и другие детали операции не приводятся.

Тем временем Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси с 12 августа ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями на фоне проходящих в стране массовых протестов.

В министерстве заявили, что введение запрета предусмотрено постановлением Совета министров от 11 августа "Об обороте пиротехнических изделий", которое вступило в силу с сегодняшнего дня, передает БелТА.

Корреспонденты Znak.com и "Медузы" вернулись в Россию



Задержанный в Минске корреспондент екатеринбургского издания Znak.com Никита Телиженко вернулся в Россию. Об этом сообщила шеф-редактор издания Мария Плюснина. По ее словам, он сейчас находится неподалеку от Москвы и скоро отправится в Екатеринбург.

"Я знаю, что он благополучно пересек границу, и сейчас отдыхает, ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться", — цитирует Плюснину "Интерфакс".

Тем временем "Медуза" сообщила, что в Россию вернулся ее корреспондент Максим Солопов, которого задержали и избили во время разгона акции протеста в Минске в ночь на 10 августа. Поводом для задержания Солопова стало отсутствие аккредитации для работы на выборах в Белоруссии, в связи с чем ему будет запрещен въезд в республику на несколько лет.

Редакция 11 августа сообщила, что Телиженко перестал выходить на связь 10 августа, когда освещал события в Минске. Плюснина отмечала, что у него не было аккредитации для работы в Беларуси, однако его направили в Минск с редакционным заданием.

В Беларуси заработал интернет



Как сообщает "Интерфакс", в Беларуси с утра среды восстановлен полноценный доступ в интернет.

Пользователи сети отмечают, что после перерыва в несколько дней начали в обычном режиме работать соцсети и мессенджеры, загружаются сайты за пределами национальной доменной зоны, обновляются онлайн-сервисы.

Вечером 9 августа, в основной день выборов президента республики, интернет-пользователи в условиях начавшихся протестов столкнулись с проблемами с доступом к онлайн-ресурсам, включая сайты госучреждений, министерств и ведомств, госагентства БелТА и главы Беларуси.

На следующий день государственный оператор услуг связи "Белтелеком" сообщил, что планирует восстановить полноценный доступ к интернету до конца дня. Он отмечал, что возникла "проблема с внешними каналами, большая нагрузка". Вместе с тем, полноценная интернет-связь была восстановлена только к утру 12 августа.

Президент страны Лукашенко, который по предварительным данным ЦИК набрал на выборах 80,08% голосов, заявил, что власти страны к проблемам с интернетом отношения не имеют: по его словам, интернет отключают "из-за границы", чтобы вызвать недовольство населения.

Спиваков откзался от ордена Лукашенко



Известный дирижер Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко в 2014 году.

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила — это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!", — сообщил Спиваков в письме, которое оказалось в распоряжении "Дождя".

Он напомнил, что орден ему вручили в 2014 за "особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности", а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время, эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами, правителем создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", — отметил Спиваков. .

Литва предоставляет пострадавшим убежище



Литва выработала план мер и готова предоставить убежище, если число белорусов, желающих его получить, увеличится. Об этом сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Мы пристально следим за ситуацией в Беларуси и подготовили план мер на случай, если увеличится число граждан Беларуси, желающих получить убежище в Литве. Лицам, которые попросят убежища и будут соответствовать статусу беженца, такое убежище в нашей стране будет предоставлено", — заявила министр.

Глава МИД Линас Линкявичюс на пресс-конференции 11 августа сообщил, что в последнее время поступили просьбы граждан Беларуси о предоставлении убежища, однако это "не массовое явление".

"Нескольких десятков не наберется, есть определенное число. Это не массовое явление, но если людям грозит опасность, мы стараемся им помочь", — сказал министр.

Евросоюз грозит Беларуси санкциями



Евросоюз выступил с заявлением, в котором говорится, что президентские выборы в Беларуси не были "ни свободными, ни честными". В ЕС заявили, что сообщения заслуживающих доверия наблюдателей показали, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, которые должны соблюдать страны-члены ОБСЕ.

Кроме того, по мнению ЕС, власти Беларуси применили "непропорциональное и неприемлемое насилие", в результате которого во время протестов погиб один человек и "многие получили ранения".

"Тысячи людей были задержаны, а репрессии против свободны собраний, СМИ и выражения мнений усилились. Мы призываем белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Народ Беларуси заслуживает лучшего", — говорится в заявлении.

Как сообщил портал телеканала "Дождь", в ЕС отметили, что отношения между союзом и Беларусью с 2015 году улучшались, но "без прогресса в области прав человека и верховенства права они могут только ухудшиться". Евросоюз также пригрозил возможными санкции в отношении людей, ответственных за насилие, необоснованные.