Массовые протесты в Шри-Ланке: митингующие ворвались в резиденцию президента

В Коломбо в субботу, 9 июля, группа протестующих, требующих, чтобы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост, ворвалась в его резиденцию. Как сообщает агентство Reuters, тысячи демонстрантов прорвали полицейские баррикады, часть из них проникла в здание.

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Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По данным AFP, президент покинул резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали внутрь.

This is Colombo right now. Outside Presidential Secretariat. GR's whereabouts unknown. A resignation to be announced soon?#SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/iRPF89NfW6 — Jamila Husain (@Jamz5251) July 9, 2022

Финансовый кризис в Шри-Ланке



Шри-Ланка находится в состоянии экономического кризиса. Правительство не может финансировать основные импортные товары, в частности продукты питания, топливо и лекарства.

По данным властей Шри-Ланки, страна стала неплатежеспособной, до конца текущего года ей придется бороться с беспрецедентным экономическим кризисом. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил парламенту, что страна скатится в глубокую рецессию и продолжит испытывать финансовые трудности в 2023 году.

Он сообщил, что власти ведут переговоры о предоставлении пакета помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Вскоре после этого заявления премьер-министра католическая церковь Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапакса взять на себя ответственность за кризис и уйти в отставку.