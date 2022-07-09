Массовые протесты в Шри-Ланке: митингующие ворвались в резиденцию президента
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Коломбо в субботу, 9 июля, группа протестующих, требующих, чтобы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост, ворвалась в его резиденцию. Как сообщает агентство Reuters, тысячи демонстрантов прорвали полицейские баррикады, часть из них проникла в здание.

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Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По данным AFP, президент покинул резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали внутрь.

Финансовый кризис в Шри-Ланке


Шри-Ланка находится в состоянии экономического кризиса. Правительство не может финансировать основные импортные товары, в частности продукты питания, топливо и лекарства.

По данным властей Шри-Ланки, страна стала неплатежеспособной, до конца текущего года ей придется бороться с беспрецедентным экономическим кризисом. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил парламенту, что страна скатится в глубокую рецессию и продолжит испытывать финансовые трудности в 2023 году.

Он сообщил, что власти ведут переговоры о предоставлении пакета помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Вскоре после этого заявления премьер-министра католическая церковь Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапакса взять на себя ответственность за кризис и уйти в отставку.

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