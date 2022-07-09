Массовые протесты в Шри-Ланке: митингующие ворвались в резиденцию президента

В Коломбо в субботу, 9 июля, группа протестующих, требующих, чтобы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост, ворвалась в его резиденцию. Как сообщает агентство Reuters, тысячи демонстрантов прорвали полицейские баррикады, часть из них проникла в здание.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. По данным AFP, президент покинул резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты попали внутрь.
Protestors take a dip in the pool at President's House.#SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/c6sKpVsSUV— Jamila Husain (@Jamz5251) July 9, 2022
This is Colombo right now. Outside Presidential Secretariat. GR's whereabouts unknown. A resignation to be announced soon?#SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/iRPF89NfW6— Jamila Husain (@Jamz5251) July 9, 2022
Финансовый кризис в Шри-Ланке
Шри-Ланка находится в состоянии экономического кризиса. Правительство не может финансировать основные импортные товары, в частности продукты питания, топливо и лекарства.
По данным властей Шри-Ланки, страна стала неплатежеспособной, до конца текущего года ей придется бороться с беспрецедентным экономическим кризисом. Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил парламенту, что страна скатится в глубокую рецессию и продолжит испытывать финансовые трудности в 2023 году.
Он сообщил, что власти ведут переговоры о предоставлении пакета помощи с Международным валютным фондом (МВФ). Вскоре после этого заявления премьер-министра католическая церковь Шри-Ланки призвала президента Готабая Раджапакса взять на себя ответственность за кризис и уйти в отставку.