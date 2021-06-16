Мать Протасевича считает его участие в брифинге МИД Беларуси вынужденным

Мать белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича Наталья Протасевич выразила уверенность, что его участие в брифинге МИД Беларуси было вынужденным. Такое мнение она высказала во вторник, 15 июня, в беседе с агентством dpa.

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По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".

На этот раз мать блогера, однако, не увидела на его лице следов насилия — в отличие от тех, которые ей удалось заметить на видеозаписи его "интервью". "Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", — добавила она.

Блогер считает родителей заложниками ситуации

Родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевичи находятся в Польше. Ранее их сын назвал их, а также свою девушку — гражданку РФ Софью Сапегу — "настоящими заложниками ситуации". На брифинге 14 июня он утверждал, что "прекрасно себя чувствует".

Между тем присутствовавшая на пресс-конференции журналистка информагентства БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к блогеру напрямую: "Роман, я вам искренне сочувствую… Предполагаю, что с вами могли сделать… Ни одному вашему слову я не верю". Журналисты британской вещательной корпорации BBC с мероприятия ушли. Корреспондент Джон Фишер пояснил, что присутствовать на брифинге не будет, поскольку Протасевич "явно находится там по принуждению".

Ситуация с лайнером Ryanair и санкции Евросоюза



Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшегося впоследствии ложным. Были задержаны двое пассажиров — белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС позднее призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси — им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Кроме того, свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.