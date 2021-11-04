Мать Саакашвили призвала Зеленского помочь ее сыну

Мать Саакашвили просит организовать переправку находящегося в грузинской тюрьме политика на Украину, чтобы ему оказали лечение и он "смог как-то выжить".

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Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну, находящемуся в грузинской тюрьме. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на странице Саакашвили в Facebook.

"Я хочу обратиться к господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Но сейчас нам нужна особенно его поддержка и его помощь. Надо каким-то образом организовать переправку Михаила сюда, в Украину, чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить", — сказала она.

По ее словам, Саакашвили находится на голодовке уже 35 дней, и с ним "может случиться все что угодно". Она также указала, что в тюремной больнице нет соответствующих специалистов и подходящих условий. "Я очень на вас надеюсь. На всех вас — людей в Украине", — заключила мать экс-президента.

Саакашвили 1 октября вернулся в Грузию перед проведением в стране местных выборов. В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан и находится в тюрьме. В отношении него завели дело о незаконном пересечении государственной границы.

Адвокат Саакашвили Пека Басилая называл президентское помилование единственным шансом избежать наказания. Однако президент страны Саломе Зурабешвили отказалась это сделать. "Ответ один, простой и окончательный: нет и никогда", — подчеркнула она.