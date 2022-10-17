Мать внебрачных детей Сергея Шойгу через суд пытается вернуть себе вид на жительство в Литве

Предполагаемая мать внебрачных детей российского министра обороны Сергея Шойгу Елена Каминскас требует через суд вернуть ей отозванный у нее этим летом вид на жительство в Литве. Дочь министра успела получить литовское гражданство. Об этом со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение пишет портал "Радио Свобода".

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49-летняя Каминскас, в девичестве Шебутнова, — бывшая бортпроводница летного отряда российского министерства по чрезвычайным ситуациям, Шойгу возглавлял его 21 год. О ее общем сыне с министром в 2006 году писала бульварная "Экспресс-газета", а в 2019-м — российское издание The Insider. Мальчик по имени Данила и с отчеством Сергеевич родился в 2001 году, в 2008-м Шебутнова родила дочь Дарью Сергеевну.

В 2017 году Шебутнова получила вид на жительство в Литве, следует из материала LRT. Не позднее 2019-го она вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. Он официально удочерил Дарью, она получила литовское гражданство. Сама Шебутнова по-прежнему гражданка России.

Литовская телерадиокомпания не приводит причин, по которым Каминскас была лишена вида на жительство. В письменном ответе Департамента миграции журналистам говорится, что юристы ведомства представят доводы, на основании которых было принято решение об аннулировании ее вида на жительство, на судебном заседании.

Согласно российским базам данных, муж Каминскас не позднее весны 2022 года получил российское гражданство. После свадьбы на Шебутновой он стал бенефициаром нескольких литовских предприятий, в основном девелоперских, владеющих активами на сумму около 20 миллионов евро в Вильнюсе, — пишет The Insider.

Его жена — крупный подрядчик российских министерств чрезвычайных ситуаций и обороны, следует из материала издания. Она отказалась давать комментарии для расследования.

В официальной биографии Шойгу его дети от Шебутновой не упоминаются, он женат первым браком с 1977 года с Ириной Шойгу (Антипиной), у них двое детей.

В феврале ЕС ввел санкции против Сергея Шойгу.